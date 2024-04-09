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Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store
Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store - 09.04.2024, ПРАЙМ
Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store
Приложение для банковских операций банка "Тинькофф", которое ранее во вторник появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:02+0300
2024-04-09T16:02+0300
2024-04-09T16:02+0300
экономика
app store
тинькофф
мобильное приложение
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Приложение для банковских операций банка "Тинькофф", которое ранее во вторник появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой iOS, уже недоступно для скачивания, убедился корреспондент РИА Новости. Приложение называлось "Т-Помощь". В описании значилось, что оно "помогает предпринимателям и бизнесу в решении юридических и бухгалтерских задач". В поддержке банка указывали, что с его помощью можно воспользоваться их сервисами, заверив, что "оно надежное и безопасное" и предупредили, что приложение лучше установить сейчас, так его "могут удалить в любой момент". Мобильные приложения банка, включая "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл", в марте прошлого года были удалены из App Store. А в начале августа 2023 года мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play для Android. В феврале прошлого года "Тинькофф банк" попал под санкции ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
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app store, тинькофф, мобильное приложение
Экономика, App Store, Тинькофф, мобильное приложение
Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store
Приложение для банковских операций от "Тинькофф" "Т-Помощь" исчезло из App Store
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Приложение для банковских операций банка "Тинькофф", которое ранее во вторник появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой iOS, уже недоступно для скачивания, убедился корреспондент РИА Новости.
Приложение называлось "Т-Помощь". В описании значилось, что оно "помогает предпринимателям и бизнесу в решении юридических и бухгалтерских задач". В поддержке банка указывали, что с его помощью можно воспользоваться их сервисами, заверив, что "оно надежное и безопасное" и предупредили, что приложение лучше установить сейчас, так его "могут удалить в любой момент".
Мобильные приложения банка, включая "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл", в марте прошлого года были удалены из App Store. А в начале августа 2023 года мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play для Android.
В феврале прошлого года "Тинькофф банк" попал под санкции ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.
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