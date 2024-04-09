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Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store

Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store - 09.04.2024, ПРАЙМ

Приложение для банковских операций "Тинькофф" исчезло из App Store

Приложение для банковских операций банка "Тинькофф", которое ранее во вторник появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:02+0300

2024-04-09T16:02+0300

2024-04-09T16:02+0300

экономика

app store

тинькофф

мобильное приложение

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Приложение для банковских операций банка "Тинькофф", которое ранее во вторник появилось в магазине приложений App Store для устройств с операционной системой iOS, уже недоступно для скачивания, убедился корреспондент РИА Новости. Приложение называлось "Т-Помощь". В описании значилось, что оно "помогает предпринимателям и бизнесу в решении юридических и бухгалтерских задач". В поддержке банка указывали, что с его помощью можно воспользоваться их сервисами, заверив, что "оно надежное и безопасное" и предупредили, что приложение лучше установить сейчас, так его "могут удалить в любой момент". Мобильные приложения банка, включая "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл", в марте прошлого года были удалены из App Store. А в начале августа 2023 года мобильное приложение "Тинькофф банка" пропало из магазина приложений Google Play для Android. В феврале прошлого года "Тинькофф банк" попал под санкции ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.

https://1prime.ru/20240229/845739849.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

app store, тинькофф, мобильное приложение