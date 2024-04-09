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Южная Корея намерена войти в тройку стран по ИИ-технологиям

Южная Корея намерена войти в тройку стран по ИИ-технологиям - 09.04.2024, ПРАЙМ

Южная Корея намерена войти в тройку стран по ИИ-технологиям

Южная Корея планирует войти в "большую тройку" стран по технологиям искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент страны Юн Сок Ёль в ходе совещания по... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T17:46+0300

2024-04-09T17:46+0300

2024-04-09T17:46+0300

экономика

южная корея

искусственный интеллект

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Южная Корея планирует войти в "большую тройку" стран по технологиям искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент страны Юн Сок Ёль в ходе совещания по текущей ситуации в сфере производства микросхем. "Наша страна уже обладает мировой конкурентоспособностью не только в сфере аппаратных средств, таких как микросхемы и цифровые устройства, но и в цифровой сфере, включая (разработку) моделей искусственного интеллекта и их использование... Стран, которые бы обладали возможностями и в производстве аппаратной части, и в разработке и использовании программного обеспечения, немного. Я буду продвигать инициативу по ИИ-микросхемам, чтобы наша страна смогла войти в G3 по ИИ-технологиям и перешла от микросхем памяти к быстрому захвату перспективного рынка ИИ-микросхем", - приводит слова президента его офис. По словам Юн Сок Ёля, южнокорейские компании занимают первое и второе места в мире в сфере производства микросхем высокопропускной памяти, необходимых для ИИ-систем, а местные бесфабричные компании демонстрируют хорошие результаты в разработке нейронных процессоров. В этой связи правительство Южной Кореи планирует значительно расширить инвестиции в НИОКР высокопропускной памяти с функциями процессора (P-HBM), нейронные процессоры, а также южнокорейские нейроморфные процессоры для искусственного интеллекта. Кроме того, планируется развивать собственную систему облачных вычислений на основе обработки данных в суперкомпьютерах с использованием корейских высокопроизводительных ИИ-чипов с низким потреблением энергии. Южная Корея также рассчитывает занять лидирующие позиции на мировом рынке умных устройств с автономным ИИ, способным работать без подключения к компьютеру или смартфону. По оценкам Федерации корейских промышленников (FKI), на 2023 год первое место в глобальном рейтинге по индексу развития искусственного интеллекта с большим отрывом занимали США. На втором месте расположился Китай, третье позиция была за Сингапуром. Пятерку замыкали Великобритания и Канада.

https://1prime.ru/20240215/843083330.html

южная корея

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южная корея, искусственный интеллект