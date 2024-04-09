https://1prime.ru/20240409/turizm-847227790.html

В РСТ прогнозируют рост турпотока из России в Марокко

В РСТ прогнозируют рост турпотока из России в Марокко - 09.04.2024, ПРАЙМ

В РСТ прогнозируют рост турпотока из России в Марокко

Туристический поток из России в Марокко растет и с момента открытия прямых перелетов уже превысил показатели допандемийного 2019 года, говорится в сообщении... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T14:48+0300

2024-04-09T14:48+0300

2024-04-09T15:20+0300

туризм

марокко

россия

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Марокко растет и с момента открытия прямых перелетов уже превысил показатели допандемийного 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). Там отметили, что авиакомпания Royal Air Maroc из-за высокого спроса добавила пятый рейс в неделю из Москвы в Касабланку. "Запущенный почти год назад прямой перелет из России способствовал восстановлению турпотока в страну. Турпоток в Марокко превысил уровень 2019 года", - подчеркнули в РСТ. "Увеличение количества рейсов из Москвы связано с ростом трафика между Россией и Марокко, направление востребовано, билеты продаются вплоть до новогодних праздников. Около половины пассажиров на наших рейсах летят именно ради отдыха и путешествий в Марокко, остальные – транзитные пассажиры, отправляющиеся далее в Европу, Африку и другие страны", - приводится в сообщении союза комментарий представителя Royal Air Maroc в России Натальи Устинович. Марокко продается очень активно, при этом туристы предпочитают экскурсионные туры с перелетом на регулярных рейсах, отметила замдиректора туроператора "Ванд" Светлана Кречкина. "Марокко показывает стабильный рост с момента открытия прямых перелетов. Интерес к стране большой, потому что направление может предложить качественный продукт, комфортные перелеты, приятную ценовую политику и безвизовый режим. Наши блоки на регулярных рейсах марокканского перевозчика довольно быстро распродаются, а вот стыковочные рейсы не востребованы", - процитировали Кречкину в РСТ. В туроператоре "Килиманджаро" отметили, что высокий сезон для культурно-познавательных туров в Марокко – это февраль-апрель и осень, когда стоит наиболее комфортная для путешествий погода. "В этом году у нас уже есть заявки на туры в октябре, собираются очень большие группы. В целом больше всего бронирований поступает на период с сентября по декабрь. Для Африки такая глубина продаж – это норма, все надо планировать заранее, так как стоимость билетов и так довольно высокая, а ближе к заезду сильно возрастает, доходя до 90 тысяч рублей", - привели в РСТ слова президента "Килиманджаро" Марины Катковой. В 2023 году, по данным Погранслужбы ФСБ, которые привели в РСТ, Марокко с целью туризма посетили 8,4 тысячи российских туристов. В 2019 году аналогичный показатель составил 7,4 тысячи человек.

https://1prime.ru/20240403/turizm-847026574.html

марокко

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туризм, марокко, россия