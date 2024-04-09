https://1prime.ru/20240409/turtsiya-847209004.html

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль - 09.04.2024, ПРАЙМ

Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль

Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило Министерство торговли страны. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T09:11+0300

2024-04-09T09:11+0300

2024-04-09T09:32+0300

энергетика

турция

израиль

топливо

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АНКАРА, 9 апр – ПРАЙМ. Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило Министерство торговли страны.Анкара анонсировала комплекс новых мер в отношении Израиля из-за операции в Газе, скоро объявит об этом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Решения будут немедленно исполнены Министерством торговли", - добавил телеканал TRT Haber.В опубликованном Министерством торговли пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки, а также такие товары как цемент и мрамор.

https://1prime.ru/20240409/perevody-847205968.html

турция

израиль

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турция, израиль, топливо