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Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль - 09.04.2024, ПРАЙМ
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль
Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило Министерство торговли страны. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:11+0300
2024-04-09T09:32+0300
энергетика
турция
израиль
топливо
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АНКАРА, 9 апр – ПРАЙМ. Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило Министерство торговли страны.Анкара анонсировала комплекс новых мер в отношении Израиля из-за операции в Газе, скоро объявит об этом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Решения будут немедленно исполнены Министерством торговли", - добавил телеканал TRT Haber.В опубликованном Министерством торговли пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки, а также такие товары как цемент и мрамор.
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турция, израиль, топливо
Энергетика, ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, топливо
09:11 09.04.2024 (обновлено: 09:32 09.04.2024)
 
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль

Минторг Турции: страна ограничила экспорт 54 наименований продуктов в Израиль

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 9 апр – ПРАЙМ. Турция приняла решение об ограничении экспорта в Израиль 54 наименований продуктов на первом этапе с сегодняшнего дня, сообщило Министерство торговли страны.
Анкара анонсировала комплекс новых мер в отношении Израиля из-за операции в Газе, скоро объявит об этом, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Решения будут немедленно исполнены Министерством торговли", - добавил телеканал TRT Haber.
В опубликованном Министерством торговли пресс-релизе определены 54 группы товаров, экспорт которых будет ограничен. Среди них - авиационное топливо, моторное и минеральные масла, цемент, различные станки, а также такие товары как цемент и мрамор.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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