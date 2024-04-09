https://1prime.ru/20240409/ukraina-847231096.html

Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации

Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации - 09.04.2024, ПРАЙМ

Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации

Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:38+0300

2024-04-09T15:38+0300

2024-04-09T15:40+0300

николай патрушев

украина

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Патрушев пояснил, что реклама западной культуры в Сети приводит к размыванию искомых традиций и потере самобытности тех или иных страх."Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", — отметил он.

https://1prime.ru/20240409/problema-847230287.html

украина

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николай патрушев, украина