https://1prime.ru/20240409/ukraina-847231096.html
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации - 09.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации
Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:38+0300
2024-04-09T15:38+0300
2024-04-09T15:40+0300
николай патрушев
украина
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Патрушев пояснил, что реклама западной культуры в Сети приводит к размыванию искомых традиций и потере самобытности тех или иных страх."Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", — отметил он.
https://1prime.ru/20240409/problema-847230287.html
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николай патрушев, украина
Николай Патрушев, УКРАИНА
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации
Патрушев: Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев пояснил, что реклама западной культуры в Сети приводит к размыванию искомых традиций и потере самобытности тех или иных страх.
"Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", — отметил он.
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