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Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации - 09.04.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации
Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:38+0300
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николай патрушев
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Патрушев пояснил, что реклама западной культуры в Сети приводит к размыванию искомых традиций и потере самобытности тех или иных страх."Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", — отметил он.
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николай патрушев, украина
Николай Патрушев, УКРАИНА
15:38 09.04.2024 (обновлено: 15:40 09.04.2024)
 
Патрушев назвал Украину наиболее ярким примером цивилизационной деградации

Патрушев: Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Украина стала наиболее ярким примером цивилизационной деградации, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев пояснил, что реклама западной культуры в Сети приводит к размыванию искомых традиций и потере самобытности тех или иных страх.
"Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример – Украина", — отметил он.
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Николай ПатрушевУКРАИНА
 
 
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