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"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
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"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине
"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине
Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил немецкий эксперт по безопасности и политический... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:05+0300
2024-04-09T10:08+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге."Внутри альянса (НАТО. — Прим. ред.) и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине", — признался Ланге.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт отметил, что страны Запада ожидают шагов друг от друга в оказании помощи Киеву, но ни одно государство не проявляет инициативы. Такая ситуация становится колоссальной опасностью для Украины, заключил Ланге.Западные СМИ также отмечают, что Вашингтон и Брюссель начинают терять интерес к украинскому конфликту, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки Украины для достижения соглашения.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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украина, запад, новости
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Новости
10:05 09.04.2024 (обновлено: 10:08 09.04.2024)
 
"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине

Эксперт Ланге: союзники Украины не могут договориться о целях поддержки Киева

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге.
"Внутри альянса (НАТО. — Прим. ред.) и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине", — признался Ланге.
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Эксперт отметил, что страны Запада ожидают шагов друг от друга в оказании помощи Киеву, но ни одно государство не проявляет инициативы. Такая ситуация становится колоссальной опасностью для Украины, заключил Ланге.
Западные СМИ также отмечают, что Вашингтон и Брюссель начинают терять интерес к украинскому конфликту, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки Украины для достижения соглашения.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
Премьер-министр Украины Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
Экс-премьер Украины рассказал о последствиях влияния Запада для страны
6 апреля, 15:18
 
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