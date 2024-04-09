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"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине
"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине
Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил немецкий эксперт по безопасности и политический... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:05+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге."Внутри альянса (НАТО. — Прим. ред.) и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине", — признался Ланге.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт отметил, что страны Запада ожидают шагов друг от друга в оказании помощи Киеву, но ни одно государство не проявляет инициативы. Такая ситуация становится колоссальной опасностью для Украины, заключил Ланге.Западные СМИ также отмечают, что Вашингтон и Брюссель начинают терять интерес к украинскому конфликту, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки Украины для достижения соглашения.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине
Эксперт Ланге: союзники Украины не могут договориться о целях поддержки Киева
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил
немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге.
"Внутри альянса (НАТО. — Прим. ред.) и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине", — признался Ланге.
Эксперт отметил, что страны Запада ожидают шагов друг от друга в оказании помощи Киеву, но ни одно государство не проявляет инициативы. Такая ситуация становится колоссальной опасностью для Украины, заключил Ланге.
Западные СМИ также отмечают, что Вашингтон и Брюссель начинают терять интерес к украинскому конфликту, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки Украины для достижения соглашения.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.
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