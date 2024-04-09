https://1prime.ru/20240409/ukraine-847211461.html

"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине

"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ

"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине

Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил немецкий эксперт по безопасности и политический... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:05+0300

2024-04-09T10:05+0300

2024-04-09T10:08+0300

политика

украина

запад

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Западные союзники столкнулись с серьезным расколом в вопросе поддержки Киева. Об этом в беседе с NTV заявил немецкий эксперт по безопасности и политический советник Нико Ланге."Внутри альянса (НАТО. — Прим. ред.) и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине", — признался Ланге.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЭксперт отметил, что страны Запада ожидают шагов друг от друга в оказании помощи Киеву, но ни одно государство не проявляет инициативы. Такая ситуация становится колоссальной опасностью для Украины, заключил Ланге.Западные СМИ также отмечают, что Вашингтон и Брюссель начинают терять интерес к украинскому конфликту, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Американские и европейские чиновники уже обсуждают возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая возможные уступки Украины для достижения соглашения.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Тем не менее, если переговоры все-таки состоятся, то только на условиях Москвы, которые Киеву уже хорошо известны, отмечали в Кремле.

https://1prime.ru/20240406/ukraina-847139504.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, новости