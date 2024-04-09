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Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК
Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК - 09.04.2024, ПРАЙМ
Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК
Украина совершает ужасные варварские преступления на территории России при помощи членов террористического подполья, заявил директор ФСБ Александр Бортников,... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:57+0300
2024-04-09T12:08+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Украина совершает ужасные варварские преступления на территории России при помощи членов террористического подполья, заявил директор ФСБ Александр Бортников, его слова приводятся в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. по последним данным, число погибших составило 145 человек."Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений, в том числе членов международного террористического подполья", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что теракт, произошедший в подмосковном "Крокус Сити Холле" подтверждает террористическую деятельность Киева.
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россия, украина, новости, крокус сити холл
РОССИЯ, УКРАИНА, Новости, Крокус сити холл
11:57 09.04.2024 (обновлено: 12:08 09.04.2024)
 
Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК

НАК: Киев совершает варварские преступления в РФ с участием террористического подполья

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Украина совершает ужасные варварские преступления на территории России при помощи членов террористического подполья, заявил директор ФСБ Александр Бортников, его слова приводятся в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. по последним данным, число погибших составило 145 человек.
"Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений, в том числе членов международного террористического подполья", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что теракт, произошедший в подмосковном "Крокус Сити Холле" подтверждает террористическую деятельность Киева.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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Вчера, 08:37
 
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