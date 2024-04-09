https://1prime.ru/20240409/ukraine-847219210.html

Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК

Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК - 09.04.2024, ПРАЙМ

Киев совершает преступления с участием террористов из подполья, заявил НАК

Украина совершает ужасные варварские преступления на территории России при помощи членов террористического подполья, заявил директор ФСБ Александр Бортников,... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:57+0300

2024-04-09T11:57+0300

2024-04-09T12:08+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Украина совершает ужасные варварские преступления на территории России при помощи членов террористического подполья, заявил директор ФСБ Александр Бортников, его слова приводятся в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК).Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. по последним данным, число погибших составило 145 человек."Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны. При этом они используют в качестве исполнителей преступлений, в том числе членов международного террористического подполья", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что теракт, произошедший в подмосковном "Крокус Сити Холле" подтверждает террористическую деятельность Киева.

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россия, украина, новости, крокус сити холл