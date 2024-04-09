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Футболисты нескольких украинских клубов получили бронь от мобилизации
Футболисты нескольких украинских клубов получили бронь от мобилизации - 09.04.2024, ПРАЙМ
Футболисты нескольких украинских клубов получили бронь от мобилизации
Министерство молодежи и спорта Украины предоставило бронь от мобилизации игрокам пяти футбольных клубов, передает издание Страна.ua со ссылкой на приказ... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:37+0300
2024-04-09T16:37+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Министерство молодежи и спорта Украины предоставило бронь от мобилизации игрокам пяти футбольных клубов, передает издание Страна.ua со ссылкой на приказ ведомства.Согласно данным издания, освобождение от мобилизции получили игроки и персонал киевского "Динамо", "Шахтера", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс".С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует военное положение. В связи с этим, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну .Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
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украина, всу, новости
Футболисты нескольких украинских клубов получили бронь от мобилизации
Страна.ua: футболисты пяти украинских клубов получили бронь от мобилизации
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Министерство молодежи и спорта Украины предоставило бронь от мобилизации игрокам пяти футбольных клубов, передает издание Страна.ua со ссылкой на приказ ведомства.
Согласно данным издания, освобождение от мобилизции получили игроки и персонал киевского "Динамо", "Шахтера", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс".
С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует военное положение. В связи с этим, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну .
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект.
Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине