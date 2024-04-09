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В США вербуют участников наркокартелей в ряды ВСУ, сообщила СВР
В США вербуют участников наркокартелей в ряды ВСУ, сообщила СВР - 09.04.2024, ПРАЙМ
В США вербуют участников наркокартелей в ряды ВСУ, сообщила СВР
Американские ЧВК начали вербовку членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, которые отбывают наказание в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине, | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:19+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американские ЧВК начали вербовку членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, которые отбывают наказание в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине, следует из сообщения пресс-бюро СВР."По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", - сказано в сообщении.В ведомстве также отметили, что к подобным отчаянным методам американская сторона прибегает с целью переломить безнадежную ситуацию на поле боя. Ко всему прочему, уже летом Вашингтон намерен направить на Украину первую партию из сотен "головорезов".Формирование банды будет состоять из мексиканцев и колумбийцев. В случае согласия на "командировку", им предлагают полную амнистию с обещанием, что они никогда не вернутся на территорию США.В СВР добавили, что намерения Соединенных Штатов получить тактическое преимущество за счет вербовки членов наркокартелей обречены на провал. Если данный проект по вербовке преступников в Вооруженные Силы Украины будет успешным, программа может быть расширена на вербовку преступников из других стран с высоким уровнем преступности, заключили в СВР.
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сша, украина, новости, свр
США, УКРАИНА, Новости, СВР
В США вербуют участников наркокартелей в ряды ВСУ, сообщила СВР
СВР: в США вербуют членов наркокартелей для участия в украинском конфликте
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Американские ЧВК начали вербовку членов мексиканских и колумбийских наркокартелей, которые отбывают наказание в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине, следует из сообщения пресс-бюро СВР.
"По поступающим в СВР России данным, в этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих сроки в американских тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте на стороне деградирующего киевского режима", - сказано в сообщении.
В ведомстве также отметили, что к подобным отчаянным методам американская сторона прибегает с целью переломить безнадежную ситуацию на поле боя. Ко всему прочему, уже летом Вашингтон намерен направить на Украину первую партию из сотен "головорезов".
Формирование банды будет состоять из мексиканцев и колумбийцев. В случае согласия на "командировку", им предлагают полную амнистию с обещанием, что они никогда не вернутся на территорию США.
В СВР добавили, что намерения Соединенных Штатов получить тактическое преимущество за счет вербовки членов наркокартелей обречены на провал.
Если данный проект по вербовке преступников в Вооруженные Силы Украины будет успешным, программа может быть расширена на вербовку преступников из других стран с высоким уровнем преступности, заключили в СВР.
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