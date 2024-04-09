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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров - 09.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в течение суток поднялся на 25 сантиметров и достиг 897 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров. Об этом сообщили | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:03+0300
2024-04-09T08:03+0300
2024-04-09T08:03+0300
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УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в течение суток поднялся на 25 сантиметров и достиг 897 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров. Об этом сообщили в мэрии города. "За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 (6.00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", — отметила городская администрация в своем Telegram-канале. Также отмечается, что река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки поднялась на 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см. "По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", — сообщили в мэрии Оренбурга.
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оренбург, наводнение
Происшествия, Оренбург, наводнение
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров
Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки поднялся на 25 см и составил 897 см
УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в течение суток поднялся на 25 сантиметров и достиг 897 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров. Об этом сообщили в мэрии города.
"За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 (6.00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", — отметила городская администрация в своем Telegram-канале.
Также отмечается, что река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки поднялась на 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см.
"По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", — сообщили в мэрии Оренбурга.
Губернатор Оренбурга отметил, что ситуация в Орске остается сложной