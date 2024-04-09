Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240409/ural-847206734.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров - 09.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в течение суток поднялся на 25 сантиметров и достиг 897 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров. Об этом сообщили | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:03+0300
2024-04-09T08:03+0300
происшествия
оренбург
наводнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160544_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a9ee64218962052cc631cb86b24f06.jpg
УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в течение суток поднялся на 25 сантиметров и достиг 897 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров. Об этом сообщили в мэрии города. "За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 (6.00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", — отметила городская администрация в своем Telegram-канале. Также отмечается, что река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки поднялась на 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см. "По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", — сообщили в мэрии Оренбурга.
https://1prime.ru/20240408/pavodok-847203580.html
оренбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/07/847160544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d7b1cb2d3a38d11a87b019a62e56287.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оренбург, наводнение
Происшествия, Оренбург, наводнение
08:03 09.04.2024
 
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 897 сантиметров

Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал за сутки поднялся на 25 см и составил 897 см

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге в течение суток поднялся на 25 сантиметров и достиг 897 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров. Об этом сообщили в мэрии города.
"За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 (6.00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см", — отметила городская администрация в своем Telegram-канале.
Также отмечается, что река Сакмара у Татарской Каргалы за прошедшие сутки поднялась на 22 сантиметра, сейчас ее уровень составляет 805 см при опасном значении в 870 см.
"По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться сегодня и завтра, 10 апреля достигнет пика. Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", — сообщили в мэрии Оренбурга.
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Губернатор Оренбурга отметил, что ситуация в Орске остается сложной
Вчера, 22:48
 
ПроисшествияОренбургнаводнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала