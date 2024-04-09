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Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку

Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку - 09.04.2024, ПРАЙМ

Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку

Уровень реки Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на один сантиметр, заявила пресс-служба мэрии города. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T21:11+0300

2024-04-09T21:11+0300

2024-04-09T21:16+0300

происшествия

паводок

оренбургская область

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на один сантиметр, заявила пресс-служба мэрии города. Ранее глава города Сергей Салмин сообщал, что при превышении критического уровня в 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. "Экстренное предупреждение: Оренбургский ЦГМС - филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Оренбург в 22.00 (20.00 мск - ред.) повысился до отметки 931 сантиметр, что выше опасной на один сантиметр", — сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться.Региональное правительство в своем Telegram-канале указало, что в регионе подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций.Отмечается, что на территории области подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тысяч человек. В специальных медицинских ПВР размещены 136 пациентов из медучреждений, попавших в зону затопления. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Орске, где эвакуировали более 2,6 тысячи человек, включая 681 ребенка. При этом в ПВР находятся 1387 человек, в том числе 230 детей.По данным пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см.Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках одной федеральной автодороги.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

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оренбургская область

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паводок, оренбургская область