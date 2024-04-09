Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240409/ural-847242746.html
Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку
Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку - 09.04.2024, ПРАЙМ
Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на один сантиметр, заявила пресс-служба мэрии города. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T21:11+0300
2024-04-09T21:16+0300
происшествия
паводок
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_ca6c4a64b290085ae3cc1b6196999d54.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на один сантиметр, заявила пресс-служба мэрии города. Ранее глава города Сергей Салмин сообщал, что при превышении критического уровня в 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий. "Экстренное предупреждение: Оренбургский ЦГМС - филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Оренбург в 22.00 (20.00 мск - ред.) повысился до отметки 931 сантиметр, что выше опасной на один сантиметр", — сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться.Региональное правительство в своем Telegram-канале указало, что в регионе подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций.Отмечается, что на территории области подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тысяч человек. В специальных медицинских ПВР размещены 136 пациентов из медучреждений, попавших в зону затопления. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Орске, где эвакуировали более 2,6 тысячи человек, включая 681 ребенка. При этом в ПВР находятся 1387 человек, в том числе 230 детей.По данным пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см.Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках одной федеральной автодороги.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://1prime.ru/20240409/kredit-847239394.html
оренбургская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847190510_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_375deaad51d94474bd23ec632490da31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
паводок, оренбургская область
Происшествия, паводок, Оренбургская область
21:11 09.04.2024 (обновлено: 21:16 09.04.2024)
 
Река Урал в Оренбурге превысила критическую отметку

Пресс-служба мэрии Оренбурга: река Урал превысила критическую отметку на сантиметр

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Тюменской области. Архивное фото
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Уровень реки Урал в Оренбурге превысил критическую отметку на один сантиметр, заявила пресс-служба мэрии города.
Ранее глава города Сергей Салмин сообщал, что при превышении критического уровня в 930 сантиметров произойдет затопление новых территорий.
"Экстренное предупреждение: Оренбургский ЦГМС - филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Оренбург в 22.00 (20.00 мск - ред.) повысился до отметки 931 сантиметр, что выше опасной на один сантиметр", — сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться.
Региональное правительство в своем Telegram-канале указало, что в регионе подтоплено 12 464 жилых домов, 14 566 приусадебных участков, 16 медицинских организаций.
Отмечается, что на территории области подготовлено 495 пунктов временного размещения для более чем 82 тысяч человек. В специальных медицинских ПВР размещены 136 пациентов из медучреждений, попавших в зону затопления. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Орске, где эвакуировали более 2,6 тысячи человек, включая 681 ребенка. При этом в ПВР находятся 1387 человек, в том числе 230 детей.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, уровень реки Урал в Орске снизился на 21 см и составил 907 см.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье предоставят кредитные каникулы
18:18
Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Существует угроза перелива на трех участках одной федеральной автодороги.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
 
ПроисшествияпаводокОренбургская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала