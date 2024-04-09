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Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения

Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения - 09.04.2024, ПРАЙМ

Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения

Причиненный наводнением в Орске ущерб будет возмещен по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:17+0300

2024-04-09T10:17+0300

2024-04-09T10:22+0300

происшествия

оренбургская область

наводнение

ущерб

паводок

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УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Причиненный наводнением в Орске ущерб будет возмещен по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. "Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства 1 квадратного метра будет возмещаться ущерб", — сказал он.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.

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оренбургская область

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оренбургская область, наводнение, ущерб, паводок