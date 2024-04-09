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Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения
Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения - 09.04.2024, ПРАЙМ
Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения
Причиненный наводнением в Орске ущерб будет возмещен по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:17+0300
2024-04-09T10:22+0300
происшествия
оренбургская область
наводнение
ущерб
паводок
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УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Причиненный наводнением в Орске ущерб будет возмещен по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица. "Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства 1 квадратного метра будет возмещаться ущерб", — сказал он.5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
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оренбургская область, наводнение, ущерб, паводок
Происшествия, Оренбургская область, наводнение, ущерб, паводок
10:17 09.04.2024 (обновлено: 10:22 09.04.2024)
 
Мэр Орска раскрыл подробности возмещения жителям ущерба от наводнения

Мэр Орска Козупица: ущерб после наводнения возместят по рыночной цене квадратного метра

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска
Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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УФА, 9 апр – ПРАЙМ. Причиненный наводнением в Орске ущерб будет возмещен по рыночной цене квадратного метра. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица.
"Комиссия будет оценивать ущерб, и по рыночной цене строительства 1 квадратного метра будет возмещаться ущерб", — сказал он.
5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Жителей затопленных районов Старого города эвакуируют в Новый город или в ПВР.
Режим ЧС введен на всей территории области. По факту прорыва дамбы СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о нарушении безопасности и халатности (ч.1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч.1 ст. 293 (халатность) УК РФ).
Ранее прокуратура Оренбургской области заявила, что проверит обоснованность цен на продукты первой необходимости в подтопленном Орске в связи с сообщениями о завышении цен на питьевую воду.
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения
09:28
 
ПроисшествияОренбургская областьнаводнениеущербпаводок
 
 
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