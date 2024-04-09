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Мадуро обвинил США в невыполнении секретных соглашений - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Мадуро обвинил США в невыполнении секретных соглашений
Мадуро обвинил США в невыполнении секретных соглашений - 09.04.2024, ПРАЙМ
Мадуро обвинил США в невыполнении секретных соглашений
Правительство США не выполнило ни один пункт из секретных соглашений, подписанных с Венесуэлой по итогам девяти раундов переговоров в Катаре, заявил президент... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T07:51+0300
2024-04-09T07:51+0300
политика
николас мадуро
сша
соглашения
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство США не выполнило ни один пункт из секретных соглашений, подписанных с Венесуэлой по итогам девяти раундов переговоров в Катаре, заявил президент боливарианской республики Николас Мадуро. "Слово "послабление" (санкций - ред.) - это большая ложь, это дипломатия обмана. Документы у меня есть, они секретные, я уважаю свое слово - документы, которые мы подписали с правительством США в Катаре после девяти (раундов) переговоров. Они ничего не выполнили, ничего! Они обманули, обманули, обманули!" - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". В декабре венесуэльский лидер сообщил, что Катар способствовал освобождению заключенных США и Венесуэлой. Тогда администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на американских заключенных. Комментируя инфляцию в Венесуэле, которая составила 4,1% по итогам первого квартала 2024 года, президент Венесуэлы отметил, что эти "солидные положительные экономические показатели" были достигнуты, несмотря на продолжающуюся блокаду. "Этих показателей мы добились мужеством и собственными усилиями. В условиях санкций, потому что санкции никогда не отменяли. Напротив, они грозят новыми санкциями, санкции существуют, несмотря на то, что правительство США обещало их отменить. Это не выполнено, они никогда не выполняют", - добавил глава Венесуэлы, подчеркнув, что его страна не может ни от кого зависеть и должна продолжать работать.
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николас мадуро, сша, соглашения
Политика, Николас Мадуро, США, соглашения
07:51 09.04.2024
 
Мадуро обвинил США в невыполнении секретных соглашений

Мадуро: США не выполнили соглашения с Венесуэлой, подписанные в Катаре

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк!Президент Венесуэлы Николас Мадуро
!Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство США не выполнило ни один пункт из секретных соглашений, подписанных с Венесуэлой по итогам девяти раундов переговоров в Катаре, заявил президент боливарианской республики Николас Мадуро.
"Слово "послабление" (санкций - ред.) - это большая ложь, это дипломатия обмана. Документы у меня есть, они секретные, я уважаю свое слово - документы, которые мы подписали с правительством США в Катаре после девяти (раундов) переговоров. Они ничего не выполнили, ничего! Они обманули, обманули, обманули!" - заявил политик в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
В декабре венесуэльский лидер сообщил, что Катар способствовал освобождению заключенных США и Венесуэлой. Тогда администрация президента США Джо Байдена освободила близкого соратника Мадуро дипломата Алекса Сааба в обмен на американских заключенных.
Комментируя инфляцию в Венесуэле, которая составила 4,1% по итогам первого квартала 2024 года, президент Венесуэлы отметил, что эти "солидные положительные экономические показатели" были достигнуты, несмотря на продолжающуюся блокаду.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
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4 марта, 13:13
"Этих показателей мы добились мужеством и собственными усилиями. В условиях санкций, потому что санкции никогда не отменяли. Напротив, они грозят новыми санкциями, санкции существуют, несмотря на то, что правительство США обещало их отменить. Это не выполнено, они никогда не выполняют", - добавил глава Венесуэлы, подчеркнув, что его страна не может ни от кого зависеть и должна продолжать работать.
 
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