https://1prime.ru/20240409/vino-847229900.html
Госдума снизила ставки акцизов на российские игристые вина с 1 мая
Госдума снизила ставки акцизов на российские игристые вина с 1 мая - 09.04.2024, ПРАЙМ
Госдума снизила ставки акцизов на российские игристые вина с 1 мая
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:15+0300
2024-04-09T15:15+0300
2024-04-09T15:16+0300
налоги
игристое вино
госдума
акциз
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр. Первоначальная редакция содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе направленных на поддержку отечественного виноделия. Поправками с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год - 129 рублей. А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля. При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу. Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам. Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
https://1prime.ru/20240408/alkogol-847166091.html
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игристое вино, госдума, акциз
Налоги, игристое вино, Госдума, акциз
Госдума снизила ставки акцизов на российские игристые вина с 1 мая
Госдума приняла закон о снижении с 1 мая акцизов на российские игристые вина
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о снижении с 1 мая ставок акцизов на российские игристые вина, включая шампанское, до 119 рублей за литр.
Первоначальная редакция содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе направленных на поддержку отечественного виноделия.
Поправками с 1 мая 2024 года ставки акциза на игристые вина, включая российское шампанское, снижаются со 141 рубля до 119 рублей за литр. На 2025 год ставки устанавливаются в размере 124 рубля, на 2026 год - 129 рублей.
А в качестве единицы измерения налоговой базы в отношении крепленого вина и крепленого вина наливом устанавливается 1 литр такой продукции вместо 1 литра безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. В результате ставка акциза на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр, в 2025 году - 147 рублей, в 2026 году - 153 рубля.
При этом на организации, которые производят крепленые (ликерные) вина на территории РФ, не будет распространяться обязанность уплаты авансового платежа по акцизу.
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Также вводится повышенный налоговый вычет сумм акциза в случае использования виноматериалов, произведенных до момента признания их подакцизным товаром. Кроме того, вносятся изменения, позволяющие сохранить на текущем уровне эффективную ставку акциза на российскую винодельческую продукцию из выращенного в России винограда, в отношении которого применяется налоговый вычет по акцизам.
Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.