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Власти увеличили выплаты классным руководителям в малых городах
Власти увеличили выплаты классным руководителям в малых городах - 09.04.2024, ПРАЙМ
Власти увеличили выплаты классным руководителям в малых городах
Правительство России утвердило повышение выплат классным руководителям в малых городах до 10 тысяч рублей в месяц, соответствующее постановление размещено на... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T22:22+0300
2024-04-09T22:22+0300
2024-04-09T22:22+0300
кабмин
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило повышение выплат классным руководителям в малых городах до 10 тысяч рублей в месяц, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования... по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций из расчета 5 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения 100 тысяч человек и более (но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах)", - говорится в документе. Отмечается, что в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек доплата классным руководителям увеличивается до 10 тысяч рублей в месяц. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что допвыплаты за классное руководство в небольших населенных пунктах начнутся уже в апреле, в том числе с учетом компенсации за март.
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выплаты
Власти увеличили выплаты классным руководителям в малых городах
Правительство повысило выплаты классным руководителям в малых городах
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило повышение выплат классным руководителям в малых городах до 10 тысяч рублей в месяц, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования... по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций из расчета 5 тысяч рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения 100 тысяч человек и более (но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в двух и более классах)", - говорится в документе.
Отмечается, что в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек доплата классным руководителям увеличивается до 10 тысяч рублей в месяц.
Выплаты пострадавшим от паводка в Оренбуржье начнутся с 8 апреля
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в конце февраля предложил с 1 марта 2024 года увеличить вдвое федеральную выплату классным руководителям и кураторам колледжей и техникумов в малых городах. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов ранее сообщал, что допвыплаты за классное руководство в небольших населенных пунктах начнутся уже в апреле, в том числе с учетом компенсации за март.