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ФАС выдала предупреждение Wildberries - 09.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС выдала предупреждение Wildberries
ФАС выдала предупреждение Wildberries - 09.04.2024, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждение Wildberries
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:12+0300
2024-04-09T16:36+0300
wildberries
фас рф
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов, сообщает ведомство. "ФАС выдала предупреждение "Вайлдберриз". Маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. ... Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов "Вайлдберриз", - говорится в сообщении.В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.Отмечается, что в период с 2022 по 2023 годы в антимонопольную службу поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО "Вайлдберриз", являющегося владельцем электронной торговой площадки Wildberries.В связи с этим ФАС изучила практики компании и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте компании содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Cлужба также установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению, что существенным образом может влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на площадке. Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными.Также в ведомстве подчеркнули, что маркетплейс устанавливает ограничения при размещении контактной информации продавцов. Таким образом, по мнению ФАС, данные действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
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wildberries, фас рф
Wildberries, ФАС РФ
16:12 09.04.2024 (обновлено: 16:36 09.04.2024)
 
ФАС выдала предупреждение Wildberries

ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за невыгодных условий для продавцов

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов, сообщает ведомство.
"ФАС выдала предупреждение "Вайлдберриз". Маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов. ... Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов "Вайлдберриз", - говорится в сообщении.
В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Отмечается, что в период с 2022 по 2023 годы в антимонопольную службу поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО "Вайлдберриз", являющегося владельцем электронной торговой площадки Wildberries.
В связи с этим ФАС изучила практики компании и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте компании содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Cлужба также установила, что тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены практически ежедневному изменению, что существенным образом может влиять на продавцов и условия ведения их деятельности на площадке. Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, являются несоразмерными.
Также в ведомстве подчеркнули, что маркетплейс устанавливает ограничения при размещении контактной информации продавцов. Таким образом, по мнению ФАС, данные действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
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WildberriesФАС РФ
 
 
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