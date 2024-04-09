https://1prime.ru/20240409/wildberries-847235203.html

Wildberries изучит предупреждение ФАС

Wildberries изучит предупреждение ФАС - 09.04.2024, ПРАЙМ

Wildberries изучит предупреждение ФАС

Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, компания внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:45+0300

2024-04-09T16:45+0300

2024-04-09T17:03+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, компания внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу на исполнении требований службы, сообщили РИА Новости в компании."Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка", - заявили там.Ранее во вторник антимонопольная служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.В компании также напомнили, что в январе ими был получен статус содоминанта рынка. "Для нас это был ожидаемый результат, учитывая рост инвестиций платформы в региональную логистическую инфраструктуру и развитие клиентской базы. Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries", - резюмировали в маркетплейсе.В марте Правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступило в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.

https://1prime.ru/20240409/wildberries-847232852.html

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