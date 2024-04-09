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Wildberries изучит предупреждение ФАС - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Wildberries изучит предупреждение ФАС
Wildberries изучит предупреждение ФАС - 09.04.2024, ПРАЙМ
Wildberries изучит предупреждение ФАС
Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, компания внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:45+0300
2024-04-09T17:03+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, компания внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу на исполнении требований службы, сообщили РИА Новости в компании."Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка", - заявили там.Ранее во вторник антимонопольная служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.В компании также напомнили, что в январе ими был получен статус содоминанта рынка. "Для нас это был ожидаемый результат, учитывая рост инвестиций платформы в региональную логистическую инфраструктуру и развитие клиентской базы. Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries", - резюмировали в маркетплейсе.В марте Правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступило в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.
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wildberries, фас рф, новости
Wildberries, ФАС РФ, Новости
16:45 09.04.2024 (обновлено: 17:03 09.04.2024)
 
Wildberries изучит предупреждение ФАС

Wildberries изучит предупреждение ФАС, компания внимательно относится к замечаниям службы

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, компания внимательно относится к замечаниям регулятора и строит свою работу на исполнении требований службы, сообщили РИА Новости в компании.
"Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес. Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. Мы внимательно относимся к замечаниям регулятора и строим свою работу на исполнении требований службы как добросовестный участник рынка", - заявили там.
Ранее во вторник антимонопольная служба выдала предупреждение Wildberries - было установлено, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.
В компании также напомнили, что в январе ими был получен статус содоминанта рынка. "Для нас это был ожидаемый результат, учитывая рост инвестиций платформы в региональную логистическую инфраструктуру и развитие клиентской базы. Сейчас компания перестраивает комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу Wildberries", - резюмировали в маркетплейсе.
В марте Правительство РФ смягчило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, постановление вступило в силу 28 марта. Минцифры уточнило, что будут разрешены только внеплановые проверки, то есть при наличии жалоб, и только тех компаний, которые владеют крупными цифровыми платформами.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
ФАС выдала предупреждение Wildberries
16:12
 
WildberriesФАС РФНовости
 
 
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