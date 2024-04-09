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В России спрогнозировали цены на яйца перед Пасхой

В России спрогнозировали цены на яйца перед Пасхой - 09.04.2024, ПРАЙМ

В России спрогнозировали цены на яйца перед Пасхой

Яйца являются самым востребованным пасхальным продуктом. "Российская газета" узнала у региональных экспертов, где цены на яйца выросли больше всего. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:52+0300

2024-04-09T10:52+0300

2024-04-09T10:52+0300

экономика

цены на продукты в россии

цены на яйца в россии

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Яйца являются самым востребованным пасхальным продуктом. "Российская газета" узнала у региональных экспертов, где цены на яйца выросли больше всего.Отмечается, что наибольший рост цен на яйца в прошлом году показала Республика Крым. Он составил 94%. При этом с начала 2024 года их стоимость уменьшилась со 140 до 120-100 рублей. Председатель Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев рассказал изданию, что ощутимый рост цен на яйца перед Пасхой в регионе маловероятен, так как были предприняты административные меры по сдерживанию цен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРГ сообщает, что ситуация с ценами стабилизировалась и в Пензенской области. В минсельхозе региона сообщили, что совместно с представителями ФАС регулярно проверяют стоимость яиц. По данным издания, в регионе ждут изменения цен к Пасхе, но сезонного, а не глобального характера.В Кемеровской области также не видят предпосылок к резкому росту цен на яйца, пишет РГ. В региональном минсельхозе отметили, что торговые сети добровольно установили максимальную торговую наценку в десять процентов.Отмечается, что в Орловской области эксперты заметили снижение стоимости яиц, при этом стоимость десятка все еще не вернулась к значениям предновогоднего ажиотажа, когда она превысила 100 рублей. Эксперты рассказали газете, что, несмотря на опасения, ситуация перед Пасхой, скорее всего, стабилизируется.В Ростовской области ожидают стабильных цен на яйца, при этом наблюдается тенденция к снижению стоимости продукта, отметила РГ.По данным Росстата, с начала года в среднем по РФ цены на яйца снизились на 5% на фоне массовых проверок ретейлеровВ 2024 году православные христиане отметят Пасху 5 мая.

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