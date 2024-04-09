https://1prime.ru/20240409/zadachi-847218265.html

Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров

Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров - 09.04.2024, ПРАЙМ

Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров

Россия и Китай продолжат реализацию поставленных лидерами двух стран новых стратегические задач, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:52+0300

2024-04-09T11:52+0300

2024-04-09T12:15+0300

политика

россия

китай

лавров

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846541277_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_6b48d229bbcdc9bca6697d4e1ab62686.jpg

ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат реализацию поставленных лидерами двух стран новых стратегические задач, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства РФ 8 апреля прибыл в Пекин. Он уже побеседовал со своим коллегой Ван И. В данный момент Лавров проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством. Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение, и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России", — сказал он. Министр также выразил уверенность, что 75-летие установления дипотношений двух стран будет отмечено достойно. Москва и Пекин "готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные нашими лидерами", отметил он. Лавров также передал Си Цзиньпину приветствие от президента России Владимира Путина и его благодарность за поздравления с победой на выборах. По словам главы МИД, переизбрание Путина гарантирует преемственность отношений России и Китая, а также нацеленность на новые области сотрудничества. Си Цзиньпин, в свою очередь, попросил передать российскому лидеру искренние слова приветствия. Он также назвал Лаврова "давним другом" китайского народа, отметив его вклад в отношения двух стран.

https://1prime.ru/20240307/846039438.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, лавров, си цзиньпин