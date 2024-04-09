Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240409/zadachi-847218265.html
Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров
Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров - 09.04.2024, ПРАЙМ
Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров
Россия и Китай продолжат реализацию поставленных лидерами двух стран новых стратегические задач, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:52+0300
2024-04-09T12:15+0300
политика
россия
китай
лавров
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846541277_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_6b48d229bbcdc9bca6697d4e1ab62686.jpg
ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат реализацию поставленных лидерами двух стран новых стратегические задач, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства РФ 8 апреля прибыл в Пекин. Он уже побеседовал со своим коллегой Ван И. В данный момент Лавров проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. "Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством. Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение, и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России", — сказал он. Министр также выразил уверенность, что 75-летие установления дипотношений двух стран будет отмечено достойно. Москва и Пекин "готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные нашими лидерами", отметил он. Лавров также передал Си Цзиньпину приветствие от президента России Владимира Путина и его благодарность за поздравления с победой на выборах. По словам главы МИД, переизбрание Путина гарантирует преемственность отношений России и Китая, а также нацеленность на новые области сотрудничества. Си Цзиньпин, в свою очередь, попросил передать российскому лидеру искренние слова приветствия. Он также назвал Лаврова "давним другом" китайского народа, отметив его вклад в отношения двух стран.
https://1prime.ru/20240307/846039438.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846541277_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_0b7dfd34bb27e508217749e9117f88f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, лавров, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЛАВРОВ, Си Цзиньпин
11:52 09.04.2024 (обновлено: 12:15 09.04.2024)
 
Москва и Пекин будут реализовывать стратегические задачи, заявил Лавров

Лавров: РФ и КНР будут реализовывать стратегические задачи, поставленные лидерами стран

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Заседание, посвященное 90-летию основания Дипломатической академии МИД России - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 9 апр - ПРАЙМ. Россия и Китай продолжат реализацию поставленных лидерами двух стран новых стратегические задач, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства РФ 8 апреля прибыл в Пекин. Он уже побеседовал со своим коллегой Ван И. В данный момент Лавров проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Мы хотели бы выразить высочайшую оценку и восхищение теми успехами, которых вы достигли за эти годы и, прежде всего, за последнее десятилетие под вашим руководством. Нас эти успехи искренне радуют, так как это успехи друзей, хотя не все в мире разделяют такое отношение, и пытаются всячески сдержать развитие Китая. Собственно, как и развитие России", — сказал он.
Министр также выразил уверенность, что 75-летие установления дипотношений двух стран будет отмечено достойно. Москва и Пекин "готовы реализовывать новые стратегические задачи, поставленные нашими лидерами", отметил он.
Лавров также передал Си Цзиньпину приветствие от президента России Владимира Путина и его благодарность за поздравления с победой на выборах. По словам главы МИД, переизбрание Путина гарантирует преемственность отношений России и Китая, а также нацеленность на новые области сотрудничества.
Си Цзиньпин, в свою очередь, попросил передать российскому лидеру искренние слова приветствия. Он также назвал Лаврова "давним другом" китайского народа, отметив его вклад в отношения двух стран.
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Китай не позволит Тайваню отделиться, заявил Ван И
7 марта, 06:16
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙЛАВРОВСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала