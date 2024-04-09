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В России выросли зарплаты в производстве и сервисном обслуживании

В России выросли зарплаты в производстве и сервисном обслуживании - 09.04.2024, ПРАЙМ

В России выросли зарплаты в производстве и сервисном обслуживании

Инженерам по качеству и контролерам ОТК в марте предлагали зарплату на 22% и19% выше, чем год назад, до 55 и 50 тысяч рублей соответственно, проанализировали... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T06:36+0300

2024-04-09T06:36+0300

2024-04-09T06:39+0300

экономика

россия

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производство

сервис

исследование

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Инженерам по качеству и контролерам ОТК в марте предлагали зарплату на 22% и19% выше, чем год назад, до 55 и 50 тысяч рублей соответственно, проанализировали рынок предложений для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". "По итогам марта 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, в сфере производства медианные зарплатные предложения выросли на 7%. Наибольшее увеличение отмечается у инженеров по качеству (+22% - до 55 тысяч рублей), контролеров ОТК (+19% - до 50 тысяч рублей), инженеров конструкторов (+14% - до 68,5 тысячи рублей), мастеров участка (+13% - до 65 тысяч рублей), начальников производства (+10% - до 76,5 тысячи рублей), операторов станков ЧПУ (+5% - до 100 тысяч рублей)", - пришли к выводу специалисты, проанализировав вакансии, размещенные в рубрике "Производство, сервисное обслуживание". По мнению аналитиков сервиса, на рынке труда по-прежнему востребованы практически все высококвалифицированные и низкоквалифицированные специалисты рабочих специальностей. "Демографическая яма 1990-х и начала нулевых - это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров, ситуация не может быть преодолена в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе - она с нами надолго. Рынок находится в состоянии дисбаланса - потребность в кадрах в отраслях, связанных с производством и импортозамещением, превышает возможности. На данный момент зарплаты специалистов на производстве достойно конкурируют с другими сферами и зачастую выше рынка", - отметили в компании. Там добавили, что при этом высокий спрос на них по-прежнему сохраняется, поскольку на рынок не выходит нужное количество молодежи, которая, например, может заменить работников, вышедших на пенсию. Также в большинстве производственных профессий достаточно высокий порог входа, который требует соответствующего опыта и квалификации. Кроме того, "синие воротнички" в гонке за ростом заработных плат достаточно часто меняют работу, поэтому работодатели в качестве превентивных мер вынуждены повышать зарплаты для удержания ценных кадров. В том числе востребованность специалистов производственной сферы демонстрируют и растущие зарплатные ожидания. Многие соискатели, которые рассматривают производственные вакансии, также увеличили свои зарплатные запросы. "Таким образом, по итогам марта этого года по отношению аналогичному периоду прошлого года больше всего зарплатные ожидания выросли у инженеров-конструкторов (+28% - до 69,8 тысячи рублей), токарей (+24% - до 65,8 тысячи рублей), сварщиков (+19% - до 66,4 тысячи рублей), операторов производственной линии (+15% - до 53,4 тысячи рублей), инженеров по качеству (+15% - до 63,4 тысячи рублей), инженеров ПТО (+14% - до 69,5 тысячи рублей), мастеров участка (+14% - до 72,9 тысячи рублей), контролеров ОТК (+13% - до 48,7 тысячи рублей)", - заключили в сервисе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зарплата, производство, сервис, исследование