https://1prime.ru/20240409/zerno-847223689.html

Зерно из России – это должно звучать гордо

Зерно из России – это должно звучать гордо - 09.04.2024, ПРАЙМ

Зерно из России – это должно звучать гордо

Являясь крупнейшим производителем зерна в мире, Россия способна диверсифицировать свою экономику благодаря наращиванию экспорта этой продукции. Может ли продажа | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T13:22+0300

2024-04-09T13:22+0300

2024-04-09T13:22+0300

интервью

зерно

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/28/841472809_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_b4ae965b4d2401995115d8b7472affe8.jpg

МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Являясь крупнейшим производителем зерна в мире, Россия способна диверсифицировать свою экономику благодаря наращиванию экспорта этой продукции. Может ли продажа зерна приносить значительные доходы в бюджет РФ и каким видится ближайшее будущее зернового рынка в стране и в мире, рассказал российский бизнесмен, владелец крупнейшего отечественного зернотрейдера ООО "Торговый Дом "РИФ" Петр Ходыкин.- До сих пор значительную часть бюджета нашей страны составляли доходы от продажи нефти и газа. Но сегодня по понятным причинам остро стоит задача снизить зависимость России от нефтегазового сектора. Может ли зерно, в действительности, стать "новой нефтью" для России?- Конечно, российское зерно способно серьезно увеличить доход федерального бюджета. Причем стать стабильным источником в отличие от рынка нефти и газа, который сейчас непредсказуем. Спрос на продукты питания растет во всем мире с увеличением численности населения планеты. А зерновые культуры - основа пищевой промышленности. Как крупный производитель зерна, Россия должна воспользоваться этой возможностью для увеличения доходов от экспорта. Зерновые культуры были основой российского сельского хозяйства всегда. У нас традиционно выращивают хорошие урожаи пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы. По экспорту зерновых Россия - первая в мире. Ежегодно мы производим около 140 млн тонн зерна, и этот объем не только полностью закрывает потребности внутреннего рынка, но и позволяет экспортировать излишки. Так, за 2023 год из РФ было экспортировано более 60 млн тонн зерновых. В основном, на Ближний Восток и в Северную Африку.- Какую долю занимает Россия на мировом рынке зерна, кто ее основные конкуренты?- Сегодня это примерно 25%. И этот показатель делает Россию крупнейшим игроком в мире. Нашими основными конкурентами выступают США, Канада и Украина. На рынок Ближнего Востока, который является основным покупателем российской пшеницы, экспортируется также зерно из Австралии и стран Евросоюза. Россия выигрывает у конкурентов благодаря высокому качеству зерна. Но сейчас нам важно наладить новые стратегические партнерства, развивая дипотношения со странами, заинтересованными в стабильных поставках зерна из РФ. Это, прежде всего, Китай с его населением в 1,4 млрд человек, Турция, Иран, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и Индия, а также страны Азии, население которых составляет более половины жителей планеты. Развитие этих рынков позволит России увеличить доходы от экспорта, укрепить национальную экономику и повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке.- Удается ли России выстраивать международные отношения таким образом, чтобы не терять уже завоеванные рынки и получить новые?- Это стало возможным, прежде всего, благодаря сбалансированной и четко выверенной политике правительства России в целом и непосредственно российского Минсельхоза, направленной на регулирование продовольственных рынков. Так, Минсельхоз провел работу по внедрению института сельхозатташе во всех дружественных нам странах-импортерах российского зерна. Профильное министерство организовало десятки выставок, круглых столов, онлайн конференций и консультаций, где обсуждались основные проблемы допуска российского зерна на международные рынки. При поддержке федерального министерства мы установили новые контакты с иностранными организациями и холдингами, заинтересованными в импорте зерна из РФ. Для увеличения объемов экспорта уже создается необходимая инфраструктура, включая порты, железные дороги и автодороги. А это, в свою очередь, создает новые рабочие места и стимулирует экономический рост в российских регионах.- ООО "Торговый Дом "РИФ" - крупнейший отечественный зернотрейдер. Как можно оценить эффективность его работы?- В новых условиях мы разработали абсолютно работающую и четкую стратегию по продвижению российского зерна на мировой рынок. Президент в своем послании Федеральному Собранию ставит задачу по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в 1,5 раза. Мы видим ее выполнимой. За полтора десятка лет "РИФ" стал системообразующей организацией для российской экономики - ведущим экспортером сельхозпродукции в России. Мы работаем с 30 элеваторами и несколькими глубоководными портами. В собственности "РИФа" 17 судов класса "река-море", полторы тысячи вагонов-хопперов и зерновой терминал. У нас тысячи партнеров. Мы обеспечиваем поставки в более чем 40 стран мира. Объем экспорта за прошлый год составил 12 млн тонн. ТД "РИФ" - крупный налогоплательщик: за 2023 год мы уплатили 16 млрд рублей налогов, а экспортной пошлины - 45,5 млрд рублейНаработанный опыт позволяет нам с уверенностью заявлять, что российское зерно ценится на международном рынке и пользуется большим спросом. На протяжении полутора десятков лет мы экспортировали выращенное в РФ зерно по всему миру. При этом мы не раз поднимали вопрос о необходимости пересмотра карантинных норм, которые использует Россельхознадзор при отправке пищевых продовольственных партий зерна на экспорт. Давно стоит вопрос о приведении документации со странами-партнерами в единообразие, к четкому и понятному виду, исключающему спекуляции и разночтения. Россия — лидер мирового рынка в экспорте зерна, карантинные службы не должны быть искусственной препоной для экспортера. А сейчас это именно так.- Вы говорите о предупреждениях для ТД "РИФ", которые вынес ФГБУ "Центр оценки качества зерна"?- Здесь необходимо пояснить: дело в том, что на протяжении последнего десятилетия участники зернового рынка руководствуются требованиями, установленными еще в 2011 году (ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" и ГОСТ 9353-2016. Пшеница. Технические условия). Но с 18 марта 2024 года, одномоментно, в сформированных на экспорт партиях сельхозпродукции общества ФГБУ "ЦОКЗ" и РРЦ начали обнаруживать абсолютно во всех портах карантинные объекты для всех стран импортеров.Вызывает озабоченность тот факт, что карантинное состояние зерна, отгруженного до 17 марта 2024 года, идентично карантинному состоянию зерна, в котором службы с 18 марта выявляют карантинные объекты. Возникает вопрос - как карантинное состояние зерна может измениться всего за сутки, если закон не менялся с 2011 года. При этом все российские растениеводы выращивают зерно, которое соответствует требованиям, действующим на территории РФ. Экспортер – всего лишь связующее звено между сельхозпроизводителем и покупателем (страной-импортером). То зерно, которое вырастит и соберет фермер, и будет отгружаться на экспорт.Здесь и возникают сложности — сельхозпроизводители, экспедиторы и элеваторы ориентируется только на российские требования к зерну. Однако на этапе отгрузки этого же самого зерна экспортер обязан соблюдать карантинные требования потенциальных стран-покупателей, отличающиеся не только от российских стандартов, но и друг от друга, поскольку для каждой страны-импортера существует свой перечень карантинных растений. Складывается ситуация, когда принятая портовым элеватором продукция соответствует российским стандартам, но не соответствует стандарту страны-импортера и, соответственно, не подлежит вывозу из РФ.- То есть, причина, по которой участники экспортного рынка вынуждены так работать, в несовершенстве действующего законодательства? Можно ли изменить эту ситуацию?- Мы со своей стороны вышли с предложением к российскому Минсельхозу о создании рабочей группы для скорейшего устранения этой законодательной коллизии. Тем более что многие требования были навязаны странам-импортерам еще задолго до того, как свою продукцию начала экспортировать Россия. Эти требования были изначально подстроены под других экспортеров. Но в эпоху глобальных вызовов и экономической перестройки Россия выходит на передовые позиции на мировом зерновом рынке. Мы заслужили право представлять свое зерно как символ качества и надежности, ведь российская пшеница - лучшая в мире по соотношению цена/качество. Она должна стать символом гордости для страны. Поэтому всем участникам рынка следует приложить усилия ради репутации российского зерна на мировой арене. Мы должны предлагать свое зерно зарубежным рынкам не просто как продукт для экспорта, а как настоящее воплощение российского сельскохозяйственного мастерства. Мы готовы и дальше работать на благо страны. Зерно из России – это должно звучать гордо.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Петр Ходыкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847179121_0:185:576:761_100x100_80_0_0_610663d58eba51dbbcfbb37b43c2f339.jpg

Петр Ходыкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847179121_0:185:576:761_100x100_80_0_0_610663d58eba51dbbcfbb37b43c2f339.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Петр Ходыкин https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847179121_0:185:576:761_100x100_80_0_0_610663d58eba51dbbcfbb37b43c2f339.jpg

зерно