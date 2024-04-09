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Санкции ударили в ответ. Экономика вступает в золотой век

Санкции ударили в ответ. Экономика вступает в золотой век - 09.04.2024, ПРАЙМ

Санкции ударили в ответ. Экономика вступает в золотой век

Основными причинами интереса к золоту в мире и в России можно назвать повышенную геополитическую напряженность, неопределенность в глобальной экономике и... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:04+0300

2024-04-09T10:04+0300

2024-04-09T10:10+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Основными причинами интереса к золоту в мире и в России можно назвать повышенную геополитическую напряженность, неопределенность в глобальной экономике и мировой финансовой системе, тенденцию на деглобализацию и фрагментацию мировой экономики на геополитические блоки, снижение доверия к западным валютам (доллару, евро) и гособлигациям развитых стран после заморозки российских валютных резервов и антироссийских санкций.Также интересу к драгметаллу способствует рост цены на него на мировом рынке в последние полгода.Главная причина удорожания золота – это покупки золота Центробанками развивающихся стран, в первую очередь ЦБ Китая. Повышенная геополитическая неопределенность стимулирует Центробанки диверсифицировать свою золотовалютные резервы и уходить от вложений в гособлигации развитых стран (США, Европа).Центробанки развивающихся стран покупают золото в резервы в условиях увеличения "токсичности" долларов и евро (риски заморозки в результате санкций) и нарастания геополитических противоречий и медленной глобальной дедолларизации.Также поддержку котировкам драгоценного металла оказывают покупки со стороны физических лиц (в первую очередь, в Китае, Турции, России). Физические лица покупают золото, в том числе как страховку от обесценения национальной валюты.В январе на выборах за пост главы Тайваня победил проамериканский кандидат. В ноябре состоятся выборы в США, на которых, судя по опросам, победит Д.Трамп, который обещает новый виток торговых войн с Китаем.В результате отношения США и Китая ухудшаются дальше, а ЦБ КНР и китайцы покупают золото.Также позитивным фактором для металла и негативным для доллара являются обсуждения США и Европой о конфискации и использовании замороженных российских валютных резервов. Это снижает спрос Центробанков на активы в долларах и евро и увеличивает спрос на золото.Мы полагаем, что эти факторы будут поддерживать цены на золото высокими на протяжении всего этого года.В этом году экономики Китая и Индии, вероятно, продолжат свой рост на 4-6%, что будет поддерживать промышленный спрос на золото со стороны ювелирной промышленности и технологического сектора. Кроме этого, сохраняющаяся слабость рынка акций и рынка недвижимости в Китае продолжит мотивировать китайцев на покупку золота.В этом году поддержка золота со стороны покупок Центробанков, вероятно, сохранится. В этом году ожидаются выборы в США, Индии, Британии. Мы ожидаем дальнейшего ухудшения отношений США и Китая, продолжения тенденции на деглобализацию и фрагментацию мировой экономики на геополитические блоки.Наконец, выборы в США 5 ноября и острое противостояние между Трампом и Байденом содержит также внутриполитический риск, что может стимулировать спрос на золото.К концу года допускаем подорожания золота до $2400-2500 за унцию.Дополнительным положительным моментом для россиян является тот факт, что золото – это долларовый инструмент, доходность которого возрастает при ослаблении рубля.В свои прогнозы на 2-й квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 96, на 3-й квартал – 101, на 4-й квартал – 102.Помимо этого, физическое золото позволяет не зависеть от финансовых посредников. Физическое золото можно взять с собой при необходимости перемещений по стране или в другие страны.

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2024

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Васильев https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg

мнения аналитиков