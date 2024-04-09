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Госдума ввела повышающий коэффициент к НДПИ на золото

Госдума ввела повышающий коэффициент к НДПИ на золото - 09.04.2024, ПРАЙМ

Госдума ввела повышающий коэффициент к НДПИ на золото

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:12+0300

2024-04-09T15:12+0300

2024-04-09T15:13+0300

налоги

закон

госдума

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении с июня по декабрь 2024 года повышающего коэффициента к НДПИ на золото, чтобы компенсировать потери федерального бюджета из-за падения его экспорта.Первоначальная редакция документа содержала лишь нормы о переходе от акцизных марок к цифровой маркировке табачной продукции. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о ведении с 1 июня по 31 декабря текущего года повышающего коэффициента к НДПИ на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм.Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в пятницу на заседании думского комитета по бюджету и налогам говорил, что это принесет бюджету 15 миллиардов рублей до конца года. По словам зампреда бюджетного комитета Госдумы Ольги Ануфриевой, эта сумма практически равна вывозной таможенной пошлине на золото, которую планировалось собрать в 2024 году. Таким образом, это позволит компенсировать потери федерального бюджета по экспортным пошлинам на золото.Сазанов отмечал, что после обнуления НДС при продаже банками золота физлицам и введения экспортных пошлин на золото его продажи на внутреннем рынке выросли, а экспорт "обнулился в прямом смысле этого слова".По словам Сазанова, Минфин согласовал введение повышающего коэффициента к НДПИ с крупнейшими золотодобытчиками РФ.Закон, который содержит и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

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закон, госдума