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В РФ хотят приостанавливать оказание услуг абонентам со счетами под арестом

В РФ хотят приостанавливать оказание услуг абонентам со счетами под арестом - 10.04.2024, ПРАЙМ

В РФ хотят приостанавливать оказание услуг абонентам со счетами под арестом

Минцифры разработан законопроект о приостановлении оказания услуг абоненту, чей счет арестован, Росфинмониторинг поддерживает инициативу, сообщил РИА Новости... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:32+0300

2024-04-10T14:32+0300

2024-04-10T14:32+0300

экономика

арест счетов

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Минцифры разработан законопроект о приостановлении оказания услуг абоненту, чей счет арестован, Росфинмониторинг поддерживает инициативу, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, ссылаясь на ответ главы службы Юрия Чиханчина. Законодатель рассказал, что ранее направил запрос в Росфинмониторинг с просьбой предоставить информацию, выявились ли службой "факты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, посредством сим-карты и переводов через абонентский номер, а также какие действия предпринимаются службой по выработке госполитики и нормативно-правового регулирования применительно к указанным фактам, а также в части координации соответствующей деятельности других государственных органов и организаций". "Росфинмониторингом ведется совместная работа с Минцифры России в части регламентации обязанности оператора подвижной радиотелефонной связи прекратить операции по возврату внесенных в качестве аванса за услуги связи денежных средств в пределах суммы, на которую наложен арест или приостановлены операции. На данном этапе Росфинмониторингом согласован разработанный Минцифры России проект федерального закона "О внесении изменений в закон "О связи", - говорится в ответе Чиханчина, документ есть в распоряжении агентства. Глава службы также сообщил, что Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами на регулярной основе проводятся финансовые расследования, направленные на изобличение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. "В ходе работы Росфинмониторингом выявлена типология по легализации преступных доходов посредством транзитного перечисления денежных средств на лицевые счета абонентов операторов связи и их последующего обналичивания. Информация об указанной типологии через личные кабинеты на портале Росфинмониторинга доведена субъектам закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе операторам связи, в целях учета при организации внутреннего контроля", - говорится в письме. Кроме того, в ходе межведомственных обсуждений вопроса о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям, совершаемым с использованием платежных инструментов (платежных реквизитов) третьих лиц, уделено необходимое внимание разработке "порядка отказа в исполнении распоряжения клиента о переводе денежных средств, осуществляемых посредством идентификационного электронного модуля абонента (SIM-карта), если договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи содержит недостоверные сведения об абоненте", отметил Чиханчин. В связи с актуальностью обсуждаемой проблемы, Росфинмониторингом продолжается работа по повышению эффективности системы ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, говорится в ответе главы службы. -0-

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

арест счетов