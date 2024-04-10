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Точка риска пройдена: теперь рубль будет крепким

Точка риска пройдена: теперь рубль будет крепким - 10.04.2024, ПРАЙМ

Точка риска пройдена: теперь рубль будет крепким

В первом квартале этого года рубль выглядел довольно стабильно. Прошедшие выборы на динамику курса также не повлияли. В 2024 году существенное ослабление рубля... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T08:48+0300

2024-04-10T08:48+0300

2024-04-10T08:48+0300

мнения аналитиков

рубль

курсы валют

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. В первом квартале этого года рубль выглядел довольно стабильно. Прошедшие выборы на динамику курса также не повлияли. В 2024 году существенное ослабление рубля маловероятно. Это перечеркнуло бы все, чего Центробанк добивался высокими ставками.Хотя весь март курс российской валюты держался выше отметки 90 рублей за американский доллар, в целом рубль чувствовал себя довольно стабильно на протяжении всего первого квартала.Точкой риска рынок воспринимал выборы президента в России. По итогам первых двух месяцев дефицит федерального бюджета хотя и оказался меньше, чем в прошлом году (1,47 трлн рублей против 2,38 трлн рублей), но все еще держится на высоком уровне. В последнем послании президента звучали предложения по увеличению расходов бюджета. В СМИ обсуждались даже идеи повышения НДФЛ для высокодоходных групп населения и ставки налога на прибыль — с 20% до 25%. Добиться наполнения бюджета можно было бы с помощью ослабления российской валюты, однако пока эти опасения не подтвердились.Нервозность на валютном рынке присутствует и по другим причинам, которые смещают баланс спроса и предложения против рубля. Давление на российскую валюту оказывает увеличение иностранных активов из-за задержек расчетов, а также ускоренное снижение внешнего долга. Так, за год внешний долг сократился на $68,2 млрд. Объем его погашения даже превысил профицит счета текущих операций ($50,2 млрд). Сокращение внешнего долга было важнейшим фактором слабости рубля в 2023 году. Если компании и банки не могут рефинансировать внешний долг за счет внешних заимствований, то его рефинансирование за счет внутреннего долга или погашения за счет собственных средств требуют покупок иностранной валюты.Однако эти краткосрочные факторы, которые в моменте играют против рубля, в долгосрочной перспективе могут оказать ему поддержку. Снижение размера внешнего долга означает и снижение спроса на иностранную валюту в будущем. Внешний долг конечен, как и потенциальный объем "зависших" средств. В 2024 году эти факторы уже будет гораздо меньше влиять на рубль, чем в 2023 году.При этом решающий фактор, который будет удерживать рубль от падения, — это вопрос с уровнем инфляции в России. По последним данным, и инфляция, и инфляционные ожидания хоть и развернулись вниз, но находятся на повышенном уровне. Заметного снижения инфляции невозможно добиться при серьезном ослаблении рубля, так как это приведет к росту как цен на импорт, так и внутренних цен на экспортируемые товары. Иными словами, существенное ослабление рубля перечеркнет все, чего Центробанк добивался высокими ставками.Не стоит также забывать, что традиционно в России бюджет верстается исходя из очень консервативных прогнозов не только по ценам на нефть, но и по росту экономики. Если в этом году экономика снова удивит своей динамикой, это станет еще одним аргументом против ослабления рубля для пополнения доходов бюджета. Судя по данным промышленного производства, это вполне вероятный сценарий. Несмотря на очень жесткую политику Центробанка, когда ключевая ставка (16%) более чем на 8% превышает наблюдаемую годовую инфляцию, экономическая активность остается повышенной. Это выражается, например, в очень хороших оценках настроений промышленности и других оценках опережающих индикаторов. Ядром улучшений является обрабатывающая промышленность. И речь идет не только об отраслях, завязанных на оборонку.Так как пока оценить соотношение циклического и структурного компонентов роста российской экономики невозможно, Центробанк, вероятно, будет сохранять максимально возможную жесткую политику, что опять-таки будет благоприятно влиять на курс рубля.

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Владимир Брагин https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Брагин https://cdnn.1prime.ru/img/84255/17/842551749_0:0:853:854_100x100_80_0_0_197358c00607eb6a123919fe30a44139.jpg

мнения аналитиков, рубль, курсы валют