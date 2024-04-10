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Докатились. Рынок оказался в красной зоне - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Докатились. Рынок оказался в красной зоне
Докатились. Рынок оказался в красной зоне - 10.04.2024, ПРАЙМ
Докатились. Рынок оказался в красной зоне
Во вторник индексы Мосбиржи и РТС снизились соответственно на 0,1% и на 0,3%. В первой половине дня индексы обновили максимумы с февраля 2022 года, тем не менее | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T08:54+0300
2024-04-10T08:54+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
?1712728475
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Во вторник индексы Мосбиржи и РТС снизились соответственно на 0,1% и на 0,3%. В первой половине дня индексы обновили максимумы с февраля 2022 года, тем не менее к окончанию торгов все секторальные индексы оказались в красной зоне, за исключением секторов строительных, металлургических и добывающих компаний.Индекс металлургических и горнодобывающих компаний вырос в том числе за счет повышения котировок акций Норникеля, которые дорожают второй день подряд на неплохих объемах после сплита с коэффициентом 1:100. Свой вклад привнесло повышение капитализации золотодобывающих компаний на фоне дальнейшего роста цен драгоценных металлов. Что касается строительных компаний, здесь выделяются акции Группы ЛСР, которые достигли многолетних максимумов.Акции Novabev Group во вторник в ходе торгов дешевели почти на 3% на фоне публикации операционных результатов за I квартал 2024 года. Компания сообщила о снижении общих отгрузок на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Между тем объем продаж собственной розничной сети ВинЛаб увеличился на 36%, на фоне дальнейшей трансформации Novabev Group с чисто производственного предприятия на интегрированного производителя с собственной розничной дистрибьюторской сетью.OZON опубликовал результаты по МСФО за 2023 год и провел встречу с инвесторами. Компания закладывает рост общего оборота товаров на площадке (GMV) в 2024 г. на уровне 70% за год, что весьма амбициозно, учитывая рост на 111% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Это отражает как более высокие темпы роста онлайн-ретейла по сравнению с традиционной розницей, так и амбиции компании на лидерство в сегменте. Прошлый год стал первым, в котором оператор маркетплейса показал положительный скорректированный показатель EBITDA по итогам года, несмотря на то, что во втором квартале компания подчеркнула стратегическую важность увеличения рыночной доли, что отразилось на рентабельности по EBITDA во II-IV кварталах.В среду после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по инфляции в РФ в марте. По последним данным, потребительская инфляция на неделе c 26 марта по 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, немного ускорившись c 7,61% неделей ранее. Инфляция не выказывает явного замедления по сравнению с предыдущими месяцами (7,7% в феврале после 7,4% в январе), что не дает надежды на снижение ключевой ставки Банком России в ближайшей перспективе.
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Анна Буйлакова
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
08:54 10.04.2024
 

Докатились. Рынок оказался в красной зоне

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Анна Буйлакова
Анна Буйлакова
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Во вторник индексы Мосбиржи и РТС снизились соответственно на 0,1% и на 0,3%. В первой половине дня индексы обновили максимумы с февраля 2022 года, тем не менее к окончанию торгов все секторальные индексы оказались в красной зоне, за исключением секторов строительных, металлургических и добывающих компаний.
Индекс металлургических и горнодобывающих компаний вырос в том числе за счет повышения котировок акций Норникеля, которые дорожают второй день подряд на неплохих объемах после сплита с коэффициентом 1:100. Свой вклад привнесло повышение капитализации золотодобывающих компаний на фоне дальнейшего роста цен драгоценных металлов. Что касается строительных компаний, здесь выделяются акции Группы ЛСР, которые достигли многолетних максимумов.
Акции Novabev Group во вторник в ходе торгов дешевели почти на 3% на фоне публикации операционных результатов за I квартал 2024 года. Компания сообщила о снижении общих отгрузок на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Между тем объем продаж собственной розничной сети ВинЛаб увеличился на 36%, на фоне дальнейшей трансформации Novabev Group с чисто производственного предприятия на интегрированного производителя с собственной розничной дистрибьюторской сетью.
OZON опубликовал результаты по МСФО за 2023 год и провел встречу с инвесторами. Компания закладывает рост общего оборота товаров на площадке (GMV) в 2024 г. на уровне 70% за год, что весьма амбициозно, учитывая рост на 111% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Это отражает как более высокие темпы роста онлайн-ретейла по сравнению с традиционной розницей, так и амбиции компании на лидерство в сегменте. Прошлый год стал первым, в котором оператор маркетплейса показал положительный скорректированный показатель EBITDA по итогам года, несмотря на то, что во втором квартале компания подчеркнула стратегическую важность увеличения рыночной доли, что отразилось на рентабельности по EBITDA во II-IV кварталах.
В среду после закрытия основной сессии будут опубликованы данные по инфляции в РФ в марте. По последним данным, потребительская инфляция на неделе c 26 марта по 1 апреля составила 7,62% в годовом выражении, немного ускорившись c 7,61% неделей ранее. Инфляция не выказывает явного замедления по сравнению с предыдущими месяцами (7,7% в феврале после 7,4% в январе), что не дает надежды на снижение ключевой ставки Банком России в ближайшей перспективе.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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