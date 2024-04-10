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СМИ раскрыло детали производства iPhone в Индии в 2023 году

СМИ раскрыло детали производства iPhone в Индии в 2023 году - 10.04.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло детали производства iPhone в Индии в 2023 году

Apple удвоила производство своих смартфонов iPhone в Индии в 2023 финансовом году, доведя его до 14 миллиардов долларов в денежном выражении, передает агентство | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T15:41+0300

2024-04-10T15:41+0300

2024-04-10T15:44+0300

apple

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индия

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Apple удвоила производство своих смартфонов iPhone в Индии в 2023 финансовом году, доведя его до 14 миллиардов долларов в денежном выражении, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "В прошлом финансовом году Apple произвела в Индии iPhone на сумму 14 миллиардов долларов, удвоив производство", - пишет агентство. По словам источников, американский технологический гигант в настоящее время производит около 14% своих основных устройств в Индии. Источники объяснили такую динамику соглашениями о партнерстве Apple с тайваньской Foxconn Technology Group и корпорацией Pegatron, имеющими заводы в Индии, а также переносом в эту страну части сборочных линий смартфонов из Китая. Американская корпорация Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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apple, iphone, индия