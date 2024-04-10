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Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку
Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку - 10.04.2024, ПРАЙМ
Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку
Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста за получение взятки | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T18:05+0300
2024-04-10T18:56+0300
взятка
белгород
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БЕЛГОРОД, 10 апр — ПРАЙМ. Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста за получение взятки на сумму свыше 16 миллионов рублей, указали РИА Новости в пресс-службе суда.Слушание проходило в Свердловском районном суде города Белгорода.Ранее сообщалось о ее задержании."Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток по 3 июня 24 года", — отметили источники агентства.Указывалось также, что возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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взятка, белгород
взятка, БЕЛГОРОД
18:05 10.04.2024 (обновлено: 18:56 10.04.2024)
 
Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку

Суд отправил под домашний арест белгородского замминистра ЖКХ по делу о получении взятки

© fotolia.com / wollertz" Экономическое преступление
 Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© fotolia.com / wollertz
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БЕЛГОРОД, 10 апр — ПРАЙМ. Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста за получение взятки на сумму свыше 16 миллионов рублей, указали РИА Новости в пресс-службе суда.
Слушание проходило в Свердловском районном суде города Белгорода.
Ранее сообщалось о ее задержании.
"Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток по 3 июня 24 года", — отметили источники агентства.
Указывалось также, что возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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взяткаБЕЛГОРОД
 
 
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