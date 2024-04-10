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Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку

Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку - 10.04.2024, ПРАЙМ

Белгородского замминистра ЖКХ посадили под домашний арест за взятку

Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста за получение взятки | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T18:05+0300

2024-04-10T18:05+0300

2024-04-10T18:56+0300

взятка

белгород

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БЕЛГОРОД, 10 апр — ПРАЙМ. Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста за получение взятки на сумму свыше 16 миллионов рублей, указали РИА Новости в пресс-службе суда.Слушание проходило в Свердловском районном суде города Белгорода.Ранее сообщалось о ее задержании."Домашний арест, сегодня избрали на 1 месяц 24 суток по 3 июня 24 года", — отметили источники агентства.Указывалось также, что возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

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взятка, белгород