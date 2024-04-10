Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240410/atom-847257624.html
Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ
Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ
Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ
Европа ищет способы отказаться от сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Аналитические центры прорабатывают возможные сценарии. Однако главная угроза – это... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:43+0300
2024-04-10T11:43+0300
энергетика
атомная энергетика
атомная станция
росатом
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Европа ищет способы отказаться от сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Аналитические центры прорабатывают возможные сценарии. Однако главная угроза – это Украина, где вероятность катастрофы масштаба Чернобыля очень велика, пишет Myśl Polska.Механизм экономической войны разгоняется, ее участники испытывают азарт, но эта игра очень опасна. Европейцам агрессивно внушают мысль, что Москва может использовать свое преимущество в ядерной сфере. "Росатом" действительно продает Западу новые реакторы и по-прежнему поставляет топливо, пишет автор статьи.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн предполагает, что по одному из сценариев вытеснять россиян из этой сферы начнут мерами символическими, но неприятными. Например, могут наложить санкции на научные учреждения, запретить российским ученым проводить совместные с западными коллегам исследования, вытеснять из Международного агентства по атомной энергии (МАТАГЭ).Потом процесс пойдет по нарастающей – рестрикции против руководства "Росатома", лишение специализирующихся на этой теме дипломатов иммунитета. Возможен захват имущества, принадлежащего госкорпорации. Еще одна болевая точка - запрет поставок в Россию углеродного волокна, необходимого для центрифуг.Но в то ж время пороховая, вернее, ядерная бочка, - это Украина, подчеркивает автор. Вероятность энергетической катастрофы масштаба Чернобыля или Фукусимы — велика. На территории, где ведутся боевые действия, расположены девять реакторов. И легко устроить провокацию, свалив вину на Москву. В условиях, когда журналисты неделями пугают своих читателей радиацией, можно идти ва-банк и полностью отрезать "Росатом от мира, описывает самый опасный сценарий Myśl Polska.Восьмого апреля "Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1". Проект предусматривал сооружение одноблочной станции на основе современного реактора российского дизайна.Ранее у "Росатома" были проекты в Швеции, Германии, Болгарии, компания активно искала новые пути для выхода на перспективный европейский рынок вывода из эксплуатации ядерных объектов. После начала боевых действий на Украине часть проектов отменили. Однако в ноябре 2023-го представители некоторых европейских стран заявили Киеву, что они не могут ввести санкции против госкорпорации, поскольку она единственный поставщик необходимого им ядерного топлива для АЭС.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240409/borrel-847234925.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_07d48215f9c21858aee695500c0492eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атомная энергетика, атомная станция, росатом, магатэ, запорожская аэс
Энергетика, атомная энергетика, атомная станция, Росатом, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
11:43 10.04.2024
 
Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ

MP: Европа пишет сценарии, как задушить санкциями российскую атомную энергетику

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Европа ищет способы отказаться от сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Аналитические центры прорабатывают возможные сценарии. Однако главная угроза – это Украина, где вероятность катастрофы масштаба Чернобыля очень велика, пишет Myśl Polska.
Механизм экономической войны разгоняется, ее участники испытывают азарт, но эта игра очень опасна. Европейцам агрессивно внушают мысль, что Москва может использовать свое преимущество в ядерной сфере. "Росатом" действительно продает Западу новые реакторы и по-прежнему поставляет топливо, пишет автор статьи.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Он предполагает, что по одному из сценариев вытеснять россиян из этой сферы начнут мерами символическими, но неприятными. Например, могут наложить санкции на научные учреждения, запретить российским ученым проводить совместные с западными коллегам исследования, вытеснять из Международного агентства по атомной энергии (МАТАГЭ).
Потом процесс пойдет по нарастающей – рестрикции против руководства "Росатома", лишение специализирующихся на этой теме дипломатов иммунитета. Возможен захват имущества, принадлежащего госкорпорации. Еще одна болевая точка - запрет поставок в Россию углеродного волокна, необходимого для центрифуг.
Но в то ж время пороховая, вернее, ядерная бочка, - это Украина, подчеркивает автор. Вероятность энергетической катастрофы масштаба Чернобыля или Фукусимы — велика. На территории, где ведутся боевые действия, расположены девять реакторов. И легко устроить провокацию, свалив вину на Москву. В условиях, когда журналисты неделями пугают своих читателей радиацией, можно идти ва-банк и полностью отрезать "Росатом от мира, описывает самый опасный сценарий Myśl Polska.
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Боррель осудил атаки дронов на Запорожскую АЭС
Вчера, 16:41
Восьмого апреля "Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1". Проект предусматривал сооружение одноблочной станции на основе современного реактора российского дизайна.
Ранее у "Росатома" были проекты в Швеции, Германии, Болгарии, компания активно искала новые пути для выхода на перспективный европейский рынок вывода из эксплуатации ядерных объектов. После начала боевых действий на Украине часть проектов отменили. Однако в ноябре 2023-го представители некоторых европейских стран заявили Киеву, что они не могут ввести санкции против госкорпорации, поскольку она единственный поставщик необходимого им ядерного топлива для АЭС.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
 
Энергетикаатомная энергетикаатомная станцияРосатомМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала