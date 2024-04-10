https://1prime.ru/20240410/atom-847257624.html

Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ

Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ - 10.04.2024, ПРАЙМ

Европа хочет прогнать российский атом, а получит новый Чернобыль, пишет СМИ

Европа ищет способы отказаться от сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Аналитические центры прорабатывают возможные сценарии. Однако главная угроза – это... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T11:43+0300

2024-04-10T11:43+0300

2024-04-10T11:43+0300

энергетика

атомная энергетика

атомная станция

росатом

магатэ

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Европа ищет способы отказаться от сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Аналитические центры прорабатывают возможные сценарии. Однако главная угроза – это Украина, где вероятность катастрофы масштаба Чернобыля очень велика, пишет Myśl Polska.Механизм экономической войны разгоняется, ее участники испытывают азарт, но эта игра очень опасна. Европейцам агрессивно внушают мысль, что Москва может использовать свое преимущество в ядерной сфере. "Росатом" действительно продает Западу новые реакторы и по-прежнему поставляет топливо, пишет автор статьи.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеОн предполагает, что по одному из сценариев вытеснять россиян из этой сферы начнут мерами символическими, но неприятными. Например, могут наложить санкции на научные учреждения, запретить российским ученым проводить совместные с западными коллегам исследования, вытеснять из Международного агентства по атомной энергии (МАТАГЭ).Потом процесс пойдет по нарастающей – рестрикции против руководства "Росатома", лишение специализирующихся на этой теме дипломатов иммунитета. Возможен захват имущества, принадлежащего госкорпорации. Еще одна болевая точка - запрет поставок в Россию углеродного волокна, необходимого для центрифуг.Но в то ж время пороховая, вернее, ядерная бочка, - это Украина, подчеркивает автор. Вероятность энергетической катастрофы масштаба Чернобыля или Фукусимы — велика. На территории, где ведутся боевые действия, расположены девять реакторов. И легко устроить провокацию, свалив вину на Москву. В условиях, когда журналисты неделями пугают своих читателей радиацией, можно идти ва-банк и полностью отрезать "Росатом от мира, описывает самый опасный сценарий Myśl Polska.Восьмого апреля "Росатом" обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1". Проект предусматривал сооружение одноблочной станции на основе современного реактора российского дизайна.Ранее у "Росатома" были проекты в Швеции, Германии, Болгарии, компания активно искала новые пути для выхода на перспективный европейский рынок вывода из эксплуатации ядерных объектов. После начала боевых действий на Украине часть проектов отменили. Однако в ноябре 2023-го представители некоторых европейских стран заявили Киеву, что они не могут ввести санкции против госкорпорации, поскольку она единственный поставщик необходимого им ядерного топлива для АЭС.Полный текст читайте на ИноСМИ >>>

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атомная энергетика, атомная станция, росатом, магатэ, запорожская аэс