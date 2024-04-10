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Раскрыта китайская хитрость, которая пугает российский авторынок - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта китайская хитрость, которая пугает российский авторынок
Раскрыта китайская хитрость, которая пугает российский авторынок - 10.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыта китайская хитрость, которая пугает российский авторынок
Китайские автопроизводители стараются выдерживать баланс между собственной выгодой и привлечением новых клиентов. Возможен и агрессивный демпинг, которого... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T03:30+0300
2024-04-10T03:30+0300
экспорт автомобилей
цены на легковые автомобили
автоваз
haval
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители стараются выдерживать баланс между собственной выгодой и привлечением новых клиентов. Возможен и агрессивный демпинг, которого боятся отечественные бренды. Об этом агентству “Прайм” рассказал эксперт инфраструктурного центра "Автонет" Московского Политеха Юрий Урюков.Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей, заявив, что китайские бренды агрессивно захватывают ниши, которые ранее занимала Lada. Китайцы выходят в традиционные сегменты рынка, предлагая скидки, уничтожающие разницу, созданную утилизационным сбором.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак разъясняет автоэксперт, крупные китайские корпорации действительно способны вести очень гибкую ценовую политику, подстраиваясь под специфику конкретного рынка. С уходом традиционных брендов из России у нас сложился дефицит машин. При этом практика показала, что аудиторию в общей массе не пугает их подорожание — продажи неуклонно растут. За первый квартал года — на 93 процента.Другой вопрос - все это не стимулирует иностранцев к развитию местного производства. Пожалуй, единственная компания, которая всерьез инвестирует в российский автопром — это Great Wall (посредством бренда Haval). Все остальные проекты относятся, по большому счёту, к "отверточной" сборке, то есть находятся в начальной стадии, отметил специалист."Поэтому государство вынуждено проводить очень взвешенную политику: привлекая зарубежных партнеров, не оказывать на них излишнего давления, чтобы не оборвать полезные для отечественных производителей связи”, - говорит Урюков.По его словам, российский автопром сейчас проходит болезненный процесс импортозамещения. Не секрет, что многие компоненты и узлы, начиная, например, от автоматических коробок передач и заканчивая электроникой, раньше поступали на наши конвейеры из-за рубежа — так было выгоднее.Пока длится переходный период с локализацией производства, закупать подобные комплектующие приходится всё равно за границей, только у китайских партнеров. Разумеется, при таком раскладе экономика отечественных предприятий испытывает сильное давление, ограничивая ценовые маневры в отношении готовой продукции. Поэтому, по мнению автоэксперта, желание “АвтоВАЗа” и других заводов обезопасить себя в непростой рыночной ситуации выглядит вполне логичным.“Чтобы крайним в результате не оказался покупатель, ограничения должны быть компромиссными. Иначе конкуренция ослабнет, еще сильнее подтолкнув рост цен”, - заключил Урюков.
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экспорт автомобилей, цены на легковые автомобили, автоваз, haval, эксклюзив
экспорт автомобилей, цены на легковые автомобили, АвтоВАЗ, Haval, Эксклюзив
03:30 10.04.2024
 
Раскрыта китайская хитрость, которая пугает российский авторынок

Автоэксперт Урюков: китайские автопроизводители могут агрессивно демпинговать

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на заводе в Тульской области
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители стараются выдерживать баланс между собственной выгодой и привлечением новых клиентов. Возможен и агрессивный демпинг, которого боятся отечественные бренды. Об этом агентству “Прайм” рассказал эксперт инфраструктурного центра "Автонет" Московского Политеха Юрий Урюков.
Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей, заявив, что китайские бренды агрессивно захватывают ниши, которые ранее занимала Lada. Китайцы выходят в традиционные сегменты рынка, предлагая скидки, уничтожающие разницу, созданную утилизационным сбором.
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Как разъясняет автоэксперт, крупные китайские корпорации действительно способны вести очень гибкую ценовую политику, подстраиваясь под специфику конкретного рынка. С уходом традиционных брендов из России у нас сложился дефицит машин. При этом практика показала, что аудиторию в общей массе не пугает их подорожание — продажи неуклонно растут. За первый квартал года — на 93 процента.
Другой вопрос - все это не стимулирует иностранцев к развитию местного производства. Пожалуй, единственная компания, которая всерьез инвестирует в российский автопром — это Great Wall (посредством бренда Haval). Все остальные проекты относятся, по большому счёту, к "отверточной" сборке, то есть находятся в начальной стадии, отметил специалист.
"Поэтому государство вынуждено проводить очень взвешенную политику: привлекая зарубежных партнеров, не оказывать на них излишнего давления, чтобы не оборвать полезные для отечественных производителей связи”, - говорит Урюков.
По его словам, российский автопром сейчас проходит болезненный процесс импортозамещения. Не секрет, что многие компоненты и узлы, начиная, например, от автоматических коробок передач и заканчивая электроникой, раньше поступали на наши конвейеры из-за рубежа — так было выгоднее.
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
"АвтоВАЗ" призвал разобраться с экспансией китайских автомобилей
20 марта, 16:15
Пока длится переходный период с локализацией производства, закупать подобные комплектующие приходится всё равно за границей, только у китайских партнеров. Разумеется, при таком раскладе экономика отечественных предприятий испытывает сильное давление, ограничивая ценовые маневры в отношении готовой продукции. Поэтому, по мнению автоэксперта, желание “АвтоВАЗа” и других заводов обезопасить себя в непростой рыночной ситуации выглядит вполне логичным.
“Чтобы крайним в результате не оказался покупатель, ограничения должны быть компромиссными. Иначе конкуренция ослабнет, еще сильнее подтолкнув рост цен”, - заключил Урюков.
 
экспорт автомобилейцены на легковые автомобилиАвтоВАЗHavalЭксклюзив
 
 
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