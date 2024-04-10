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Россиян предупредили о фейковых приложениях российских банков в App Store
Россиян предупредили о фейковых приложениях российских банков в App Store - 10.04.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о фейковых приложениях российских банков в App Store
В магазине приложений для iOS появились фишинговые приложения, подражающие российским банкам ВТБ и "Тинькофф", однако предназначенные для кражи личной... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T11:00+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. В магазине приложений для iOS появились фишинговые приложения, подражающие российским банкам ВТБ и "Тинькофф", однако предназначенные для кражи личной информации. Об этом говорится в сообщении Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, опубликованного в Telegram-канале."Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и банку "Тинькофф" они никакого отношения не имеют", — отметили в МВД.В ведомстве настоятельно порекомендовали россиянам не скачивать подобные приложения, так как их основной целью является кража персональных данных.Кроме того, ранее сообщалось, что приложение "Тинькофф" временно доступно в App Store под новым названием "T-help", однако спустя несколько часов оно было удалено.
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россия, банки, приложения, новости
РОССИЯ, Банки, приложения, Новости
Россиян предупредили о фейковых приложениях российских банков в App Store
МВД: поддельные приложения банков ВТБ и "Тинькофф" появились в App Store
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ.
В магазине приложений для iOS появились фишинговые приложения, подражающие российским банкам ВТБ и "Тинькофф", однако предназначенные для кражи личной информации. Об этом говорится
в сообщении Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, опубликованного в Telegram-канале.
"Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и банку "Тинькофф" они никакого отношения не имеют", — отметили в МВД.
В ведомстве настоятельно порекомендовали россиянам не скачивать подобные приложения, так как их основной целью является кража персональных данных.
Кроме того, ранее сообщалось, что приложение "Тинькофф" временно доступно в App Store под новым названием "T-help", однако спустя несколько часов оно было удалено.
Приложение для банковских операций "Тинькофф" появилось в App Store