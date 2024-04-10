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СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ - 10.04.2024, ПРАЙМ
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СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ - 10.04.2024, ПРАЙМ
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ
Фракция СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год, заявил лидер партии Сергей Миронов. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:09+0300
2024-04-10T12:09+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год, заявил лидер партии Сергей Миронов. В среду в Госдуме пройдет годовой отчет Центрального банка за 2023 год. "Фракция справедливая России за правду воздержится при голосовании по этому вопросу. Мы считаем что Центральный банк не выполняет свои конституционные обязательства и обязанности и не решает очень много вопросов. Мы не согласны с повышением ключевой ставки, потому что это удар по нашей экономике прежде всего по перерабатывающей промышленности ... Курс рубля нас не устраивает. Нас не устраивает, что за счёт высокой ключевой ставки не развивается должным образом наша экономика ... Одним словом, у нас очень много претензий к Центральному банку, поэтому наша фракция воздержится", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода в среду. Миронов отметил, что фракция категорически против микрофинансовых организаций, и убеждена, что люди закредитованы: "Более 50 миллионов граждан России страны имеют кредиты, 30 миллионов - по два и более кредитов". Он также указал, что предложение СРЗП о том, чтобы вообще провести кредитную амнистию для малоимущих, лежит без исполнения.
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россия, отчет, новости
РОССИЯ, отчет, Новости
12:09 10.04.2024
 
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ

СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год, заявил лидер партии Сергей Миронов.
В среду в Госдуме пройдет годовой отчет Центрального банка за 2023 год.
"Фракция справедливая России за правду воздержится при голосовании по этому вопросу. Мы считаем что Центральный банк не выполняет свои конституционные обязательства и обязанности и не решает очень много вопросов. Мы не согласны с повышением ключевой ставки, потому что это удар по нашей экономике прежде всего по перерабатывающей промышленности ... Курс рубля нас не устраивает. Нас не устраивает, что за счёт высокой ключевой ставки не развивается должным образом наша экономика ... Одним словом, у нас очень много претензий к Центральному банку, поэтому наша фракция воздержится", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода в среду.
Миронов отметил, что фракция категорически против микрофинансовых организаций, и убеждена, что люди закредитованы: "Более 50 миллионов граждан России страны имеют кредиты, 30 миллионов - по два и более кредитов". Он также указал, что предложение СРЗП о том, чтобы вообще провести кредитную амнистию для малоимущих, лежит без исполнения.
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