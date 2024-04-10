https://1prime.ru/20240410/bank-847258632.html
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ - 10.04.2024, ПРАЙМ
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ
Фракция СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год, заявил лидер партии Сергей Миронов. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:09+0300
2024-04-10T12:09+0300
2024-04-10T12:09+0300
россия
отчет
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год, заявил лидер партии Сергей Миронов. В среду в Госдуме пройдет годовой отчет Центрального банка за 2023 год. "Фракция справедливая России за правду воздержится при голосовании по этому вопросу. Мы считаем что Центральный банк не выполняет свои конституционные обязательства и обязанности и не решает очень много вопросов. Мы не согласны с повышением ключевой ставки, потому что это удар по нашей экономике прежде всего по перерабатывающей промышленности ... Курс рубля нас не устраивает. Нас не устраивает, что за счёт высокой ключевой ставки не развивается должным образом наша экономика ... Одним словом, у нас очень много претензий к Центральному банку, поэтому наша фракция воздержится", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода в среду. Миронов отметил, что фракция категорически против микрофинансовых организаций, и убеждена, что люди закредитованы: "Более 50 миллионов граждан России страны имеют кредиты, 30 миллионов - по два и более кредитов". Он также указал, что предложение СРЗП о том, чтобы вообще провести кредитную амнистию для малоимущих, лежит без исполнения.
https://1prime.ru/20240409/bank-847222631.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, отчет, новости
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета ЦБ
СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Фракция СРЗП воздержится при голосовании по вопросу годового отчета Банка России за 2023 год, заявил лидер партии Сергей Миронов.
В среду в Госдуме пройдет годовой отчет Центрального банка за 2023 год.
"Фракция справедливая России за правду воздержится при голосовании по этому вопросу. Мы считаем что Центральный банк не выполняет свои конституционные обязательства и обязанности и не решает очень много вопросов. Мы не согласны с повышением ключевой ставки, потому что это удар по нашей экономике прежде всего по перерабатывающей промышленности ... Курс рубля нас не устраивает. Нас не устраивает, что за счёт высокой ключевой ставки не развивается должным образом наша экономика ... Одним словом, у нас очень много претензий к Центральному банку, поэтому наша фракция воздержится", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода в среду.
Миронов отметил, что фракция категорически против микрофинансовых организаций, и убеждена, что люди закредитованы: "Более 50 миллионов граждан России страны имеют кредиты, 30 миллионов - по два и более кредитов". Он также указал, что предложение СРЗП о том, чтобы вообще провести кредитную амнистию для малоимущих, лежит без исполнения.
ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков по итогам 2024 года