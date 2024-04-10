https://1prime.ru/20240410/bank-847259940.html

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - 10.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку

Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:22+0300

2024-04-10T12:22+0300

2024-04-10T12:39+0300

банк россии

ставка

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84114/63/841146369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5877d1d855d1a976833f019184ea5ae8.jpg

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ставка, новости