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Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку - 10.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:22+0300
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2024-04-10T12:39+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
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ставка, новости
Банк России, ставка, Новости
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку
ЦБ начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Банк России начнет снижать ключевую ставку, когда замедление инфляции наберет нужную скорость, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.