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ЦБ назвал число кредитных каникул, оформленных пострадавшим от паводков

ЦБ назвал число кредитных каникул, оформленных пострадавшим от паводков - 10.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ назвал число кредитных каникул, оформленных пострадавшим от паводков

Российские банки оформили свыше 200 кредитных каникул пострадавшим от паводков, поступили сотни обращений. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:33+0300

2024-04-10T12:33+0300

2024-04-10T13:42+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские банки оформили свыше 200 кредитных каникул пострадавшим от паводков, поступили сотни обращений. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Глава регулятора 10 апреля, в среду, представила годовой отчет в Государственной Думе. По ее словам, закон о кредитных каникулах должен помочт жителям Оренбургской области. Банк России 9 апредя порекомендовал кредиторам принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы в упрощенном порядке. Регулятор также призвал реструктурировать их долги, в некоторых случаях даже простить. В администрации Орска и Оренбурга подтвердили, что пострадавшим предоставят возможность кредитных каникул."Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить", - сказала Набиуллина.Она добавила, что ЦБ будет внимательно следить за ситуацией.

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россия, паводок, новости, кредитные каникулы