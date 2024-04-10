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ЦБ назвал число кредитных каникул, оформленных пострадавшим от паводков
ЦБ назвал число кредитных каникул, оформленных пострадавшим от паводков - 10.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал число кредитных каникул, оформленных пострадавшим от паводков
Российские банки оформили свыше 200 кредитных каникул пострадавшим от паводков, поступили сотни обращений. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:33+0300
2024-04-10T12:33+0300
2024-04-10T13:42+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские банки оформили свыше 200 кредитных каникул пострадавшим от паводков, поступили сотни обращений. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Глава регулятора 10 апреля, в среду, представила годовой отчет в Государственной Думе. По ее словам, закон о кредитных каникулах должен помочт жителям Оренбургской области. Банк России 9 апредя порекомендовал кредиторам принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы в упрощенном порядке. Регулятор также призвал реструктурировать их долги, в некоторых случаях даже простить. В администрации Орска и Оренбурга подтвердили, что пострадавшим предоставят возможность кредитных каникул."Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить", - сказала Набиуллина.Она добавила, что ЦБ будет внимательно следить за ситуацией.
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россия, паводок, новости, кредитные каникулы
Банк России, РОССИЯ, паводок, Новости, кредитные каникулы
ЦБ назвал число кредитных каникул, оформленных пострадавшим от паводков
Набиуллина: банки оформили более 200 кредитных каникул пострадавшим от паводков
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Российские банки оформили свыше 200 кредитных каникул пострадавшим от паводков, поступили сотни обращений. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора 10 апреля, в среду, представила годовой отчет в Государственной Думе. По ее словам, закон о кредитных каникулах должен помочт жителям Оренбургской области.
Банк России 9 апредя порекомендовал кредиторам принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы в упрощенном порядке. Регулятор также призвал реструктурировать их долги, в некоторых случаях даже простить. В администрации Орска и Оренбурга подтвердили, что пострадавшим предоставят возможность кредитных каникул.
"Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что ЦБ будет внимательно следить за ситуацией.
Уровень реки Урал в Оренбурге превысил десять метров