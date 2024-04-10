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ЦБ поддержал штрафы банкам за нечестное обогащение

ЦБ поддержал штрафы банкам за нечестное обогащение - 10.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ поддержал штрафы банкам за нечестное обогащение

Банк России выступает за повышение штрафов банкам за "нечестное обогащение" и обман клиентов, вплоть до 1% от капитала, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:39+0300

2024-04-10T12:39+0300

2024-04-10T13:26+0300

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МОСКВА. 10 апр - ПРАЙМ. Банк России выступает за повышение штрафов банкам за "нечестное обогащение" и обман клиентов, вплоть до 1% от капитала, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ."Вы часто обращаете наше внимание на те или иные недобросовестные схемы продаж финансовых продуктов. Мы с ними боремся и видим определенный результат, в том числе по снижению числа жалоб. Жалобы на "мисселинг" - на недобросовестные продажи - сократились в два раза в прошлом году", - сказала она."Но весь наш опыт последних лет говорит о том, что нужно все-таки повышать штрафы за нарушения прав потребителей финансовых услуг, чтобы нарушать было экономически невыгодно. Сейчас во многих случаях это не так, особенно, например, если банк крупный и для него миллион рублей - это копеечный штраф, не материальный штраф. Миллионы нарушений мы выявляли - и всего миллион рублей штраф", - продолжила она."На наш взгляд, за обман потребителя, за нечестное обогащение должен быть кратно повышен, вплоть до 1% от капитала, если банк не устраняет нарушение", - также сказала Набиуллина.Если за базу для расчета штрафа брать общий капитал, то, согласно последним доступным данным, он обойдется Сбербанку в 64,8 миллиарда рублей, ВТБ - 17,6 миллиарда, Альфа-банку - 8,2 миллиарда, "Тинькофф" - 2,35 миллиарда.

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новости, банки, эльвира набиуллина