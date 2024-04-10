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ЦБ предложил обсудить увеличение страхового покрытия по счетам эскроу - 10.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предложил обсудить увеличение страхового покрытия по счетам эскроу
ЦБ предложил обсудить увеличение страхового покрытия по счетам эскроу - 10.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил обсудить увеличение страхового покрытия по счетам эскроу
ЦБ РФ предлагает обсудить увеличение лимита страхового возмещения по счету эскроу до 20 миллионов рублей с 10 миллионов, заявила председатель Банка России... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:13+0300
2024-04-10T14:13+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает обсудить увеличение лимита страхового возмещения по счету эскроу до 20 миллионов рублей с 10 миллионов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто уже не покрывает стоимость квартиры. Поэтому мы предлагаем нам вместе обсудить его увеличение вдвое, по закону это сейчас 10 миллионов рублей, - до 20 миллионов рублей", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. Она напомнила, что по итогам прошлого года разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье составил 44% "при исторической норме где-то около 10%". При этом глава ЦБ РФ рассказала, что это бывает, когда дешевый кредит разогревает спрос, а предложение, которое даже растет, не успевает за ним.
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эскроу-счета, новости
Банк России, эскроу-счета, Новости
14:13 10.04.2024
 
ЦБ предложил обсудить увеличение страхового покрытия по счетам эскроу

ЦБ предлагает обсудить увеличение страхового покрытия по счетам эскроу до 20 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает обсудить увеличение лимита страхового возмещения по счету эскроу до 20 миллионов рублей с 10 миллионов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто уже не покрывает стоимость квартиры. Поэтому мы предлагаем нам вместе обсудить его увеличение вдвое, по закону это сейчас 10 миллионов рублей, - до 20 миллионов рублей", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Она напомнила, что по итогам прошлого года разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье составил 44% "при исторической норме где-то около 10%".
При этом глава ЦБ РФ рассказала, что это бывает, когда дешевый кредит разогревает спрос, а предложение, которое даже растет, не успевает за ним.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
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