https://1prime.ru/20240410/bednost-847259145.html
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью - 10.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью
Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:16+0300
2024-04-10T12:16+0300
2024-04-10T12:24+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка банка россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/36/841463620_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a1139fa863b4607419d17965e47d694.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
https://1prime.ru/20240409/dolg-847236131.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/36/841463620_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a659e05325ab9cff900300f167b03b8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, ставка банка россии, россия
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России, РОССИЯ
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку прямым вкладом в борьбу с бедностью
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений