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Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью - 10.04.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью

Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T12:16+0300

2024-04-10T12:16+0300

2024-04-10T12:24+0300

банк россии

эльвира набиуллина

ставка банка россии

россия

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.

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эльвира набиуллина, ставка банка россии, россия