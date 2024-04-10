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Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью - 10.04.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью - 10.04.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью
Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T12:16+0300
2024-04-10T12:24+0300
банк россии
эльвира набиуллина
ставка банка россии
россия
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
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эльвира набиуллина, ставка банка россии, россия
Банк России, Эльвира Набиуллина, ставка Банка России, РОССИЯ
12:16 10.04.2024 (обновлено: 12:24 10.04.2024)
 
Набиуллина назвала высокую ключевую ставку вкладом в борьбу с бедностью

Набиуллина назвала высокую ключевую ставку прямым вкладом в борьбу с бедностью

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Высокой ключевой ставкой Банк России защищает доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью. Инфляция сильнее всего залезает в карманы небогатых людей, в том числе, потому что цены на товары первой необходимости ускоряются в первую очередь. Таких примеров в прошлом году было достаточно", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
Банк России 22 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
Вчера, 16:57
 
Банк РоссииЭльвира Набиуллинаставка Банка РоссииРОССИЯ
 
 
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