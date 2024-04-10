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ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России - 10.04.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России - 10.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России
Политика Центрального банка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T13:18+0300
2024-04-10T13:18+0300
банк россии
эльвира набиуллина
россия
бедность
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Политика Центрального банка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое, возвращусь к тому, с чего начала, - это снижение инфляции. Инфляция - это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе - это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год. "Третье - это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвертое - это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях... Пятое - надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие, как социальный счет и социальный вклад", - добавила глава регулятора. Госдума в декабре приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета. "И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения", - заключила она.
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эльвира набиуллина, россия, бедность
Банк России, Эльвира Набиуллина, РОССИЯ, бедность
13:18 10.04.2024
 
ЦБ предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

Набиуллина: Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Сессия. Российская экономика: современные вызовы и точки опоры
ПМЭФ-2022. Сессия. Российская экономика: современные вызовы и точки опоры - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Политика Центрального банка предполагает шесть мер, направленных на борьбу с бедностью в России: снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Как политика Центрального банка может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое, возвращусь к тому, с чего начала, - это снижение инфляции. Инфляция - это налог на бедных, они больше всего страдают от роста цен, который съедает и так небольшие их доходы. Второе - это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры", - заявила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Третье - это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвертое - это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях... Пятое - надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие, как социальный счет и социальный вклад", - добавила глава регулятора.
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Госдума в декабре приняла в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Наряду со вкладом, законопроект предполагает создание социального банковского счета.
"И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения", - заключила она.
 
Банк РоссииЭльвира НабиуллинаРОССИЯбедность
 
 
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