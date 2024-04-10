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Индия нарастила потребление бензина
Индия нарастила потребление бензина - 10.04.2024, ПРАЙМ
Индия нарастила потребление бензина
Индия сейчас потребляет более чем вдвое больше бензина, чем десять лет назад, потребление дизельного топлива за этот период выросло примерно на треть, а общий... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:29+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – ПРАЙМ. Индия сейчас потребляет более чем вдвое больше бензина, чем десять лет назад, потребление дизельного топлива за этот период выросло примерно на треть, а общий спрос на нефть увеличился вдвое, сообщило министерство нефти и природного газа страны. По данным министерства, в период с 2013-2014 по 2023-2024 годы годовое потребление бензина увеличилось на 117%, дизельного топлива на 31%, авиационного турбинного топлива на 50% и сжиженного нефтяного газа на 82%. При этом потребление керосина за этот период упало на 93%, поскольку правительственная кампания по экологически чистому приготовлению пищи увеличила доступ к сжиженному газу. "Данные показывают, что ископаемое топливо продолжает пользоваться спросом, несмотря на политику, направленную на развитие электромобилей и возобновляемых источников энергии. Судя по траектории показателей спроса кажется, что нефть будет продолжать пользоваться спросом в течение некоторого времени, и пик спроса на нефть в Индии вряд ли произойдет раньше 2040 года", — отметил генеральный директор Ratnagiri Refinery & Petrochemicals Ltd Мукеш Сурана в комментарии изданию Economic Times. Эксперт отметил, что потребление бензина в Индии также возросло за счет увеличения спроса на бензиновые автомобили, роста числа людей, покупающих автомобили после ковида и увеличения числа представителей среднего класса. "С другой стороны, на спрос на дизельное топливо, который составляет около 38% от общего потребления нефти в Индии, повлияло улучшение энергоснабжения, которое снизило спрос на резервные дизельные генераторы… Именно расширение производственных секторов будет стимулировать промышленный спрос на дизельное топливо", - считает Сурана.
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индия, бензин, новости
Энергетика, ИНДИЯ, Бензин, Новости
Индия нарастила потребление бензина
Потребление бензина в Индии за десять лет выросло более чем в два раза
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 апр – ПРАЙМ. Индия сейчас потребляет более чем вдвое больше бензина, чем десять лет назад, потребление дизельного топлива за этот период выросло примерно на треть, а общий спрос на нефть увеличился вдвое, сообщило министерство нефти и природного газа страны.
По данным министерства, в период с 2013-2014 по 2023-2024 годы годовое потребление бензина увеличилось на 117%, дизельного топлива на 31%, авиационного турбинного топлива на 50% и сжиженного нефтяного газа на 82%. При этом потребление керосина за этот период упало на 93%, поскольку правительственная кампания по экологически чистому приготовлению пищи увеличила доступ к сжиженному газу.
"Данные показывают, что ископаемое топливо продолжает пользоваться спросом, несмотря на политику, направленную на развитие электромобилей и возобновляемых источников энергии. Судя по траектории показателей спроса кажется, что нефть будет продолжать пользоваться спросом в течение некоторого времени, и пик спроса на нефть в Индии вряд ли произойдет раньше 2040 года", — отметил генеральный директор Ratnagiri Refinery & Petrochemicals Ltd Мукеш Сурана в комментарии изданию Economic Times.
Эксперт отметил, что потребление бензина в Индии также возросло за счет увеличения спроса на бензиновые автомобили, роста числа людей, покупающих автомобили после ковида и увеличения числа представителей среднего класса.
"С другой стороны, на спрос на дизельное топливо, который составляет около 38% от общего потребления нефти в Индии, повлияло улучшение энергоснабжения, которое снизило спрос на резервные дизельные генераторы… Именно расширение производственных секторов будет стимулировать промышленный спрос на дизельное топливо", - считает Сурана.
Минэнерго опровергло информацию о поставках казахстанского бензина в Россию