https://1prime.ru/20240410/benzin-847281004.html

Бензин на российских заправках за неделю подорожал

Бензин на российских заправках за неделю подорожал - 10.04.2024, ПРАЙМ

Бензин на российских заправках за неделю подорожал

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 1 по 8 апреля выросла на 0,18%, или на 10 копеек - до 54,8 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,15%, или | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T19:05+0300

2024-04-10T19:05+0300

2024-04-10T19:05+0300

экономика

цены на бензин

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 1 по 8 апреля выросла на 0,18%, или на 10 копеек - до 54,8 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,15%, или на 10 копеек, до 65 рублей за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена дизтоплива выросла на 0,2%, или на 12 копеек, до 64,9 рубля за литр, бензина - на 0,04%, или на 2 копейки, до 54,7 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал на 0,1% - до 50,67 рубля за литр, Аи-95 - на 0,2%, до 55,41 рубля, Аи-98 - на 0,3%, до 68,91 рубля. Общая инфляция в стране со 2 по 8 апреля составила 0,16%. Рост цен на бензин был зафиксирован в 56 регионах России. Сильнее всего бензин подорожал в Ивановской области - на 0,7%. Снижение цен было зафиксировано во Владимирской и Костромской областях (-0,2%) и Республике Дагестан (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2% и 0,1% соответственно. Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей - до 754,4 тысячи тонн, дизтоплива - на 2,1%, до 1,585 миллиона тонн. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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цены на бензин