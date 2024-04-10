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"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск

"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск

"Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T14:58+0300

2024-04-10T14:58+0300

2024-04-10T14:58+0300

происшествия

аэрофлот

авиабилеты

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей. "Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации. Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.

https://1prime.ru/20240409/gryzuny-847228730.html

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аэрофлот, авиабилеты