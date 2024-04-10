Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск - 10.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240410/bilety-847270114.html
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск
"Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:58+0300
2024-04-10T14:58+0300
происшествия
аэрофлот
авиабилеты
https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_0:292:3071:2019_1920x0_80_0_0_59bfa7ead95d3c26c52be236a6623de0.jpg
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей. "Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации. Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.
https://1prime.ru/20240409/gryzuny-847228730.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83171/97/831719782_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c08fdfb6badf1d9dcc781383b85e6d60.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
аэрофлот, авиабилеты
Происшествия, Аэрофлот, авиабилеты
14:58 10.04.2024
 
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск

"Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билетов в Оренбург и Орск

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей.
"Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации.
Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.
Дикая мышь - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
Мэр Орска отреагировал на теорию о разрушении дамбы грызунами
Вчера, 15:01
 
ПроисшествияАэрофлотавиабилеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала