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"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск - 10.04.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск
"Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T14:58+0300
2024-04-10T14:58+0300
2024-04-10T14:58+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей. "Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации. Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.
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Происшествия, Аэрофлот, авиабилеты
"Аэрофлот" продлил возможность переоформления билетов в Оренбург и Орск
"Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билетов в Оренбург и Орск
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. "Аэрофлот" продлил возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20 апреля в Оренбург и Орск, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске затоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуированы 2493 человека, в том числе 797 детей.
"Аэрофлот" принял решение о продлении возможности вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 20.04.2024 в Оренбург и Орск", - говорится в публикации.
Рейсы "Аэрофлота" в Оренбург и Орск выполняются в соответствии с расписанием, уточнили в компании.
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