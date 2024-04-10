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Узбекистан намерен развивать с российским бизнесом деловой туризм

Узбекистан намерен развивать с российским бизнесом деловой туризм - 10.04.2024, ПРАЙМ

Узбекистан намерен развивать с российским бизнесом деловой туризм

Комитет по туризму Узбекистана намерен активно развивать с бизнес-структурами России деловой туризм, также увеличивается количество рейсов между двумя странами, | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T07:52+0300

2024-04-10T07:52+0300

2024-04-10T07:53+0300

экономика

россия

туризм

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Комитет по туризму Узбекистана намерен активно развивать с бизнес-структурами России деловой туризм, также увеличивается количество рейсов между двумя странами, заявил РИА Новости руководитель департамента маркетинга комитета Азиз Мирджалилов. "Мы можем стать лидером в направлении mice-туризма в Центральной Азии. И мы приглашаем крупный российский бизнес проводить свои выездные бизнес-мероприятия, например, в Самарканде", - сказал Мирджалилов. Mice-туризм - область туриндустрии, связанная с подготовкой и проведением деловых мероприятий. В ведомстве напомнили, что в Самарканде построен крупнейший туристический центр Silk Road Samarkand, он является крупнейшим mice-центром в Центральной Азии. "Сегодня Ташкент превращается в транзитный хаб для многих авиакомпаний, для иностранных граждан, в том числе предпринимателей. Очень удобные, стыковочные рейсы", - отметил представитель комитета. Он сообщил, что профильные ведомства сейчас активно работают над увеличением количества и расширением географии авиарейсов между Узбекистаном и РФ. "Чтобы рейсы выполнялись не только в столицу Узбекистана, не только в крупные туристические центры, такие как Самарканд, Бухара и Хива, но также открывали новые направления. Это Карши, Термез, города Ферганской долины", - добавил собеседник агентства. Туристический центр Silk Road Samarkand открылся в Самарканде в августе 2022 года накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Центр построен на территории в более 260 гектаров и расположился по обе стороны гребного канала. Здесь построены восемь гостиниц вместимостью почти 1,2 тысячи номеров, в том числе две первые пятизвёздочные в стране, караван-сарай "Вечный город" и конгресс-холл. На площади конгресс-центра в 18 тысяч квадратных метров размещены 13 конференц-залов вместимостью до 3,5 тысячи участников.

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россия, туризм