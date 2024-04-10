https://1prime.ru/20240410/borrel-847283507.html

Боррель после встречи с Кулебой попросил Евросоюз найти ПВО для Киева

Боррель после встречи с Кулебой попросил Евросоюз найти ПВО для Киева - 10.04.2024, ПРАЙМ

Боррель после встречи с Кулебой попросил Евросоюз найти ПВО для Киева

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь призвал блок поискать возможность отправить ПВО и снаряды Киеву. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T21:21+0300

2024-04-10T21:21+0300

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вооружения

поставки вооружений

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вновь призвал блок поискать возможность отправить ПВО и снаряды Киеву."Я сегодня снова обсуждал с министром Кулебой усилия ЕС по наращиванию военной поддержки Украины, в частности, системы ПВО и боеприпасы. Я обращаюсь к странам-членам ЕС с призывом определить, какое оборудование имеется из необходимого Украине", — отметил Боррель в сети X.На неформальной встрече глав МИД и минобороны альянса глава евродипломатии сообщил, что Киев "не может ждать".Накануне Боррель указал, что Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Европейский политик ответил, что блок "мог бы оперативно найти такие системы".Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.

https://1prime.ru/20240409/borrel-847234925.html

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поставки вооружений