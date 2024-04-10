https://1prime.ru/20240410/burisma-847264066.html

Экс-директор Burisma назвал фейком сообщения о финансировании ею терроризма

Экс-директор Burisma назвал фейком сообщения о финансировании ею терроризма - 10.04.2024, ПРАЙМ

Экс-директор Burisma назвал фейком сообщения о финансировании ею терроризма

Сообщения о финансировании Burisma Holdings терроризма являются фейком, совет директоров не утверждал решений о финансировании незаконной деятельности, заявил... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T13:17+0300

2024-04-10T13:17+0300

2024-04-10T13:17+0300

экономика

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/85/833178515_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_7928809cd3128f215fd1d83c5c7dec02.jpg

АФИНЫ, 10 апр - ПРАЙМ. Сообщения о финансировании Burisma Holdings терроризма являются фейком, совет директоров не утверждал решений о финансировании незаконной деятельности, заявил один из бывших директоров компании Андреас Софоклеус.Следственный комитет РФ ранее сообщил, что согласно обращению депутатов Госдумы было возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Отмечалось, средства, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, шли на осуществление терактов в России. Из регистрационных документов следует, что Burisma Holdings была зарегистрирована на Кипре в октябре 2006 года и в феврале 2023 года прекратила деятельность из-за окончания процесса добровольной ликвидации. Одним из директоров компании был Андреас Софоклеус, глава юридической компании Andreas M. Sofocleous & Co LLC. "Я думаю, что это фейковая информация. Потому что сама компания Burisma Holdings ликвидирована. Поэтому участия компании в этой операции не могло быть", — заявил он агеентству РИА Новости и в ответ на замечание, что речь идет в том числе о взрывах на газопроводах "Северный поток" повторил, что это не соответствует действительности. "Я считаю, что все это фейк. Это в рамках выступления определенных лиц против интересов компании. Известны эти лица", — сказал он, но не уточнил, о ком идет речь. Софоклеус опроверг, что не мог знать о происходящем в Burisma из-за большой занятости (он является главой в 215 компаниях и секретарем в 195 компаниях). Он еще раз повторил, что "Burisma Holdings, которая находится у нас, никакого отношения к этому не имеет и не имела, и со счетов компании таких операций не было. "Если кто-то имеет такую информацию, пусть заявляет. Мы не утверждали таких решений. Мы против насильственных акций, где бы они ни были. Мы никакого отношения к этому не имели и не разрешили бы такого. Все эти обвинения или показания, которые дали люди, у которых есть корыстные цели, и понятно всем, кто эти люди, - это другое. Пусть следственные органы и в России, и международных организаций - пусть ведут деятельность по раскрытию дела", — пояснил Софоклеус. Он отметил, что фирму была закрыли и она не действовала в то время, когда произошли теракты. "(В 2022 году) была процедура банкротства компании. Она же не закрывается и не ликвидируется один день", — пояснил Софоклеус. По его словам, практика, когда один человек является членом советов директоров в 100, или 200 компаниях, является обычной на Кипре. "У нас лицензированная деятельность. Все мы делаем в рамках закона", — заявил он. Burisma Holdings зарегистрирована в Лимасоле по адресу проспект Архиепископа Макариоса, 155, в здании "PROTEAS HOUSE, Floor 5", который фигурировал в ряде журналистских расследований, в частности, Panama Papers, и по которому зарегистрировано большое количество компаний. "Это не мы фигурируем. Это другие фигурируют", — заключил он.

https://1prime.ru/20240409/terakt-847209577.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

теракт