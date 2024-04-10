https://1prime.ru/20240410/diplomatiya-847284000.html

"Дипломатия не сработала". Кулеба планирует жестко требовать ПВО Patriot

"Дипломатия не сработала". Кулеба планирует жестко требовать ПВО Patriot - 10.04.2024, ПРАЙМ

"Дипломатия не сработала". Кулеба планирует жестко требовать ПВО Patriot

Отныне системы ПВО Patriot будут требовать в жестком порядке, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба изданию Washington Post. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T22:37+0300

2024-04-10T22:37+0300

2024-04-10T22:37+0300

вооружения

patriot

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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Отныне системы ПВО Patriot будут требовать в жестком порядке, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба изданию Washington Post."Добрая и спокойная дипломатия не сработала", — отметил Кулеба. По информации издания, Кулеба многократно отмечал благодарность Киева за поддержку в сфере безопасности. Однако, как указывает WP, он оказался разочарован пределами этой помощи.Указывается, что глава МИД Украины не понимает, почему некоторые страны отказываются отправить хотя бы одну из своих систем. По его данным, среди потенциальных стран-доноров было выявлено более 100 доступных систем Patriot.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240329/petriot-846866236.html

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