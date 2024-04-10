https://1prime.ru/20240410/dizel-847281139.html

Стоимость дизеля на АЗС чуть выросла

Стоимость дизеля на АЗС чуть выросла - 10.04.2024, ПРАЙМ

Стоимость дизеля на АЗС чуть выросла

Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,2% по сравнению с февралем, цена бензина – на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T19:07+0300

2024-04-10T19:07+0300

2024-04-10T19:13+0300

экономика

цены на бензин

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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,2% по сравнению с февралем, цена бензина – на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в марте выросла на 7,96%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за март составила 0,39%. При этом газомоторное топливо за март подешевело на 1,4% по сравнению с февралем.

https://1prime.ru/20240410/benzin-847250705.html

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цены на бензин