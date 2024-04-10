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Стоимость дизеля на АЗС чуть выросла
Стоимость дизеля на АЗС чуть выросла - 10.04.2024, ПРАЙМ
Стоимость дизеля на АЗС чуть выросла
Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,2% по сравнению с февралем, цена бензина – на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T19:07+0300
2024-04-10T19:07+0300
2024-04-10T19:13+0300
экономика
цены на бензин
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МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,2% по сравнению с февралем, цена бензина – на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в марте выросла на 7,96%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за март составила 0,39%. При этом газомоторное топливо за март подешевело на 1,4% по сравнению с февралем.
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цены на бензин
Экономика, цены на бензин
Стоимость дизеля на АЗС чуть выросла
Росстат: средняя цена дизтоплива на АЗС за март выросла на 0,2%, бензина - на 0,1%
МОСКВА, 10 апр – ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России в марте выросла на 0,2% по сравнению с февралем, цена бензина – на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в марте выросла на 7,96%. По дизтопливу данные не приводятся. Инфляция в РФ за март составила 0,39%.
При этом газомоторное топливо за март подешевело на 1,4% по сравнению с февралем.
Индия нарастила потребление бензина