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Курс доллара к иене вырос до 34-летнего максимума

Курс доллара к иене вырос до 34-летнего максимума - 10.04.2024, ПРАЙМ

Курс доллара к иене вырос до 34-летнего максимума

Курс доллара к иене резко ускорил рост в среду после публикации данных о росте потребительских цен в США, достиг максимального за 34 года значения,... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T17:29+0300

2024-04-10T17:29+0300

2024-04-10T17:29+0300

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Курс доллара к иене резко ускорил рост в среду после публикации данных о росте потребительских цен в США, достиг максимального за 34 года значения, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 17.20 мск курс доллара к иене рос до 152,69 иены со 151,77 иены за доллар, максимально доллар дорожал в среду до 152,74 иены. На таком уровне показатель находится впервые с июля 1990 года. Курс евро к доллару на 17.20 мск снижался до 1,0763 с уровня прошлого закрытия в 1,0855 доллара за евро А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,82%, до 105,01 пункта. Годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась сильнее прогнозов - до 3,5% с 3,2% в феврале. Месячный показатель остался на уровне прошлого месяца в 0,4% при ожидаемом замедлении. Базовая инфляция в годовом выражении осталась на уровне предыдущего месяца в 3,8%, в то время как аналитики ждали ее на уровне 3,7%. Статистика в значительной степени повлияла на ожидания относительно понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). До публикации данных аналитики прогнозировали его в июне, теперь, согласно данным CME Group, понижение прогнозируется в сентябре. "Мы считаем, что ФРС по-прежнему настроена на снижение ставки, и, скорее всего, они ее понизят на 25 базисных пунктов в июле или сентябре, однако, если инфляция будет оставаться устойчивой, мы можем получить только одно снижение в этом году", - сказал агентству Блумберг директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли (Chris Zaccarelli).

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курсы валют, доллар, иена