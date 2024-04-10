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СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине
СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине - 10.04.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине
Американские беспилотники на Украине работают не так хорошо, как другие системы, они даже не в состоянии преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:54+0300
2024-04-10T09:54+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские беспилотники на Украине работают не так хорошо, как другие системы, они даже не в состоянии преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет издание Wall Street Journal."Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы", - приводит издание слова исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.Украинские чиновники также отмечали, что американские беспилотники недостаточно надежны и не справляются с российскими технологиями электронного глушения и отключения GPS. Кроме того, они часто не могут пролететь заявленные расстояния, отмечается в газете.Бывшие сотрудники Министерства обороны считают, что это частично связано с политикой правительства США в отношении Китая, поскольку оно запрещает использование китайских компонентов в беспилотниках, делая их создание дорогостоящим и сложным, заключили в газете.
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сша, украина, новости
Вооружения, США, УКРАИНА, Новости
09:54 10.04.2024
 
СМИ сообщили о плохой работе американских беспилотников на Украине

WSJ: американские дроны на Украине работают не так хорошо, как другие системы

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Американские беспилотники на Украине работают не так хорошо, как другие системы, они даже не в состоянии преодолеть российские радиоэлектронные помехи, пишет издание Wall Street Journal.
"Общая репутация каждого класса американских беспилотников на Украине заключается в том, что они работают не так хорошо, как другие системы", - приводит издание слова исполнительного директора разработчика дронов Skydio Адама Брая.
Украинские чиновники также отмечали, что американские беспилотники недостаточно надежны и не справляются с российскими технологиями электронного глушения и отключения GPS. Кроме того, они часто не могут пролететь заявленные расстояния, отмечается в газете.
Бывшие сотрудники Министерства обороны считают, что это частично связано с политикой правительства США в отношении Китая, поскольку оно запрещает использование китайских компонентов в беспилотниках, делая их создание дорогостоящим и сложным, заключили в газете.
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