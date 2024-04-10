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Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году - 10.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году
Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T17:19+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой. "Сейчас прогноз 2,2%. Минэкономразвития говорит, что, возможно, повысят прогноз в большую сторону. Но пока речь идет о десятых (повышения прогноза - ред). В целом, март хороший, это видно по динамике НДС, которая бьет рекорды, причем в основном за счет внутреннего НДС. Нужно дождаться итогов первого квартала. Но пока и PMI достаточно высокие, я бы сказал, рекордно высокие, и налог на добавленную стоимость (большой – ред). Эти индикаторы и достаточно высокая потребительская активность показывают, что все идет очень не плохо", - сказал Белоусов. По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%.
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Экономика, РОССИЯ, Новости
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году
Белоусов: Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году с текущих 2,2%
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой.
"Сейчас прогноз 2,2%. Минэкономразвития говорит, что, возможно, повысят прогноз в большую сторону. Но пока речь идет о десятых (повышения прогноза - ред). В целом, март хороший, это видно по динамике НДС, которая бьет рекорды, причем в основном за счет внутреннего НДС. Нужно дождаться итогов первого квартала. Но пока и PMI достаточно высокие, я бы сказал, рекордно высокие, и налог на добавленную стоимость (большой – ред). Эти индикаторы и достаточно высокая потребительская активность показывают, что все идет очень не плохо", - сказал Белоусов.
По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%.
ВТО спрогнозировала рост мирового ВВП в 2,6 процента