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Во Франции заявили о необходимости дополнительной экономии

Во Франции заявили о необходимости дополнительной экономии - 10.04.2024, ПРАЙМ

Во Франции заявили о необходимости дополнительной экономии

Франции необходимо сэкономить еще 10 миллиардов евро в дополнение к уже объявленным 10 миллиардам экономии, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне 5,1% в... | 10.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-10T20:29+0300

2024-04-10T20:29+0300

2024-04-10T20:29+0300

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ПАРИЖ, 10 апр – ПРАЙМ. Франции необходимо сэкономить еще 10 миллиардов евро в дополнение к уже объявленным 10 миллиардам экономии, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне 5,1% в 2024 году, заявили в Минфине республики. Таким образом, в текущем году необходимо сократить бюджетные расходы на 20 миллиардов евро, чтобы достичь этой предварительной цифры, заявили в Минфине. Ранее Минфин повысил прогноз бюджетного дефицита до 5,1% вместо планируемых 4,4%. В 2023 году дефицит составил 5,5%. При этом ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что правительство намерено урезать бюджетные расходы лишь на 10 миллиардов в 2024 и 2025 гг. Согласно отчету счетной палаты Франции, опубликованному в марте, возвращение к 3% бюджетного дефицита, которое Минфин планирует осуществить к 2027 году, потребует сэкономить около 50 миллиардов евро между 2025 и 2027 годом. Банк Франции также понизил прогноз по росту ВВП в 2024 году с 1,4% до 1%. Однако экономисты предупреждают, что эта цифра также завышена, а реальный рост составит порядка 0,7%. Отчет вышел вскоре после подписания в феврале двустороннего соглашения между Францией и Украиной, согласно которому, в том числе, Париж обязуется выделить Киеву 3 миллиарда евро военной помощи в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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франция, экономия